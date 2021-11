Guillermo Almada deja de ser técnico de Santos Laguna 

creo que en este partido el equipo santos se fue a defender y este fue un error del planteamiento del partido por parte del tecnico., el tecnico es bueno, pero los directivos como siempre cortan al menos culpable y esta ocasion le toco a almada., las ultimas dos temporadas al santos lo reforsaron con sobras del atlas que nunca dieron el estiro, no se invirtio en un centro delantero contundente, al mudo aguirre le falta mas tiempo de madures y esto lo puede adquirir jugando en un equipo de medio pelo., la verdad con la poca inversion almada hizo milagros con el equipo., claro los directivos no se van a correr.

Favor que tu DIOS BELCEBU te Va a COBRAR: ok por que el SR Dios rey de los EJERCITOS No Hace FAVORES del MAL. ok

@zavag profugo del acido folico, dime que bueno hizo con este equipo? y no salgas con mam a das que debutar chavos y que con poco hizo mucho, pin che vato no supo manejar la quinta nomina mas cara del futbol mexicano, hay mejores pero siempre les gusta estar probando de la misma riata..

sagitario44

Hoy, 1:32 pm

publicado por: jaime hernandez escobedo

Está decisión tomada por la Directiva se me hace un poco precipitada, el Sr. Almada es un buen técnico, hizo bastante con los jugadores que le dejaron, los mejores se los cedieron al Atlas y l verdad no se puede exigir más de lo que no se puede, pues tenia jugadores de medio pelo y realmente hizo mucho con lo que había que no era como para frotarse las manos, entonces habría que darle otra oportunidad, aparte si se dice que tiene fuerte carácter, es necesario para lidiar con "Estrellitas" que se creen jugadores de importación, pero en fin esperemos a ver que Técnico traen porque se necesita un buen DT que sepa manejar al equipo.

