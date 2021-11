'Decretazo' de AMLO, el más grave de todos sus actos autoritarios: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial, Ricardo Anaya Cortés, reprobó el llamado "decretazo" del presidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que calificó como "el más grave de todos sus actos autoritarios".

En un nuevo video recordó que el acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 22 de noviembre, ha dado lugar a numerosas críticas en torno a que establece un "blindaje" a la obra pública que ejecuta el Gobierno federal, exentándola de cualquier trámite o rendición de cuentas, con el argumento de que es materia de seguridad nacional.

Al respecto, Anaya Cortés sostuvo que el decreto es "claramente inconstitucional".

TAMBIÉN LEE: Decreto de AMLO opacará manejo de recursos y perjudicaría economía: CMIC Coahuila

"Lo ha dicho un exministro de la Suprema Corte, la Barra de Abogados y todos los expertos". ¿No que "al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie?", que rápido se le olvidó a López Obrador que en México hay leyes. Simplemente las ignora, y cuando le estorban, saca un decreto para anularlas", recriminó.

El decreto que publicó López Obrador es el acto autoritario más grave en lo que va del sexenio. Ya no dará cuentas de lo que hace con TUS impuestos, con el cuento de que es por el bien del pueblo. Eso hacen los dictadores. Así se han destruido muchas democracias. Es inaceptable. pic.twitter.com/wIT28e3dIn — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 29, 2021

Otra razón para reprobar el decreto presidencial, argumentó el panista, es que "el Gobierno vive del dinero que tú le das cuando pagas impuestos o servicios públicos. Tú eres quien paga, y el que paga manda. Lo justo es que el gobierno te dé cuentas y te diga en qué se está gastando tu dinero. Pero con este decreto, ahora nadie podrá ver las cuentas de sus obras por cinco años. ¿Por qué alguien haría algo así? ¿De veras crees que quiere esconder las cuentas porque son demasiado buenas para enseñarlas?", cuestionó.

Ricardo Anaya agregó que, por si fuera poco, el decreto atenta contra todas las leyes que protegen el medio ambiente, porque ahora ya no va a ser necesario que las obras de gobierno cumplan las normas ambientales y respeten los ecosistemas; "como los manglares que están destruyendo con la construcción de la absurda refinería de Dos Bocas o los bosques que están arrasando con el Tren Maya. El decreto es una muestra más de que a López Obrador los temas ambientales no le importan. No entiende al mundo ni piensa en el futuro".

VER MÁS: Alcalde de Torreón critica a AMLO por decreto de obras federales

Por todo lo anterior, insistió en que el decreto de López Obrador es una burla a las leyes, un acto de autoritarismo y de prepotencia como no se había visto en mucho tiempo.

"Al final López y los suyos sí resultaron diferentes, pero porque pasan por encima de las leyes con el cuento de que es por el bien del pueblo. Eso hacen los dictadores. Así es como se han destruido muchas democracias. Yo confío en que la ilegalidad de este decreto salga a la luz y se impida este atropello. Quiero creer que todavía quedan en México leyes y órganos capaces de hacerlas cumplir", concluyó.