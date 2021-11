“Vender” a Julio Furch al Atlas ha sido, hasta ahora, el peor movimiento que recuerdo del Grupo Orlegi gestionando a Santos Laguna (obviamente para los atlistas es inversamente proporcional en todos los sentidos), no solamente por lo que se fue sino por lo que vino, Ignacio Jeraldino se ha quedado a años luz del Emperador del gol, se sabía, el movimiento fue lo que parecía desde un principio: un fiasco.

Hoy el Santos del Profe Almada queda dolorosamente eliminado ante un odiado rival con un gol de un personaje ausente de simpatía y en un minuto en donde ya se veía el otro lado, se empezaba a saborear el triunfo ante un Tigres desesperado que tenía minutos con toda su carne en el asador y con muy pocas llegadas de peligro.

Soy un ferviente admirador del modelo de negocios que se implementa en el Santos Laguna. La manera ininterrumpida de crecer de este equipo, sinceramente es fascinante. Hoy cayeron como actuales subcampeones con el primer equipo pero además institucionalmente, son una cantera ya respetable, están constantemente en finales sus categorías menores, las chavas ya se metieron a su primera liguilla y es Santos Laguna sin lugar a dudas, el mayor surtidor de jugadores para selecciones nacionales de todas las categorías, quizá los que van a la mayor ya no estén en el club pero denle una checada y se sorprenderán cuantos actuales seleccionados pasaron por el Santos.

Todo lo anterior es real, es para destacar y para que la afición estuviera más que orgullosa de ello.

Sin embargo no basta. A la gente le gusta ganar y que se armen equipos para eso. Santos tiene por el pésimo movimiento de Furch por Jeraldino una delantera muy endeble, no se atacó el problema y para mi manera de ver las cosas ya costó un campeonato contra el Cruz Azul y hoy en gran parte se queda fuera en el Volcán por no tener variantes arriba o un Killer que te saque un gol de la nada.

Si se va el Profe Almada con mayor razón este equipo necesita contratar dos figuras ya reales en el ataque. Otro torneo observando cómo lo de Furch salió mal y esperando un milagro con lo que hay, llevaría a resultados cada vez más limitados. Almada le sacaba agua a las piedras, quien venga no podrá, y es normal, llegaría a un plantel que apenas iría conociendo y sin un nueve de calidad internacional es muy complicado competir.

Santos Laguna para el próximo torneo necesita comprar, no vender y traer apuestas.