AMLO descarta nuevas restricciones por variante Ómicron del coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abrió la semana encabezando su habitual conferencia matutina con medios de comunicación. Esta ocasión, el mandatario estuvo de visita en Santa Lucía del Camino, Oaxaca.

Al inicio del acto, se presentaron el reporte semanal del Quién es quién en los precios de los combustibles y los videos con avances en obras prioritarias del Gobierno federal.

Asimismo, se detalló el informe de seguridad correspondiente a la entidad, donde el gobernador Alejandro Murat agradeció el apoyo de López Obrador para impulsar el crecimiento de Oaxaca.

"Hoy somos protagonistas gracias a usted", le dijo Murat al mandatario federal.

En tanto, Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, destacó que los delitos de alto impacto van a la baja en Oaxaca y que son seis los municipios que concentran la mayor incidencia delictiva.

NUEVA VARIANTE

En otro tema, cuestionado por la prensa sobre la variante Ómicron del coronavirus, el presidente consideró que "no hay elementos para preocuparnos", destacando el avance en la vacunación, por lo que "no hay motivos de riesgo".

Además, López Obrador descartó nuevas restricciones y cierres de la frontera por la detección en Sudáfrica de la nueva variante, subrayando que "no hay evidencias" de que las vacunas sean menos efectivas.

TAMBIÉN LEE: Variante Ómicron nos recuerda que esto no se ha acabado: Director de la OMS

"No, no tenemos ese pronóstico. Pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos avanzando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación", respondió a pregunta expresa durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador explicó que la Secretaría de Salud dará el martes más detalles, pero avanzó que no hay "información sólida de si esta variante es más peligrosa que las otras variantes".

"Decirle a los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos, no hay motivos de riesgo, de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas", expresó.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el pasado viernes la variante Ómicron como "una variante de riesgo" y varios países han aplicado restricciones de viaje para personas procedentes de algunos países africanos.

VER MÁS: OMS alerta que riesgo por variante Ómicron de covid es 'muy alto' para el mundo

Los expertos de la OMS señalaron que la nueva variante parece ser más contagiosa que las anteriores, aunque todavía no se tienen datos para determinar si es más o menos resistente a las vacunas contra el COVID-19.

México, que acumula 294,000 muertos confirmados de COVID-19 y 3.9 millones de contagios, no ha aplicado confinamientos obligatorios ni ha cerrado sus fronteras durante toda la pandemia.

El país acumula 17 semanas de descenso de contagios, por lo que da por superada la tercera ola de la pandemia.

De sus 126 millones de habitantes, 76.6 millones de personas mayores de 18 años tienen al menos una dosis de la vacuna y 64.92 millones han completado el esquema de vacunación.

Además, ahora el país se encuentra por primera vez vacunando a sus adolescentes.