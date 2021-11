La Mañanera se impone

El presidente no se debe preocupar por la supuesta oposición. Son unos cuantos ricachones locales y algunos extranjeros, básicamente "gachupines de quinta" que no españoles de los llamados "refugiados", que siguen siendo lo mejor de esa gran nación que es España. Ya los mexicanos inteligentes y patriotas de todo el país están entendiendo lo que realmente pretende AMLO para México. Si no lo creen, sigan sin mala fe La Mañanera y verán en realidad lo que debe hacerse para que México sea el gran país que siempre debió ser. Salinas y anexas lo vendieron a los ricos del mundo, que todo quieren sólo para ellos, pero sobre todo empezando por los canijos locales.

Hoy todos los tarugos del PRIAN, por cierto palabra creada por Luis Sánchez Aguilar, gran amigo que colaboré en mí libro que lleva su título: "El PRIAN, un Partido Bicéfalo", y al que por desgracia mataron estos neoliberales, en supuesto accidente, esos mismos que por lo visto siguen furibundos desde entonces. Allá ellos si quieren seguir desacreditándose en calidad de adoradores del pasado que de democracia tuvo poquísimo. Muchos otros mexicanos, no forzosamente paupérrimos, hemos entendido que nuestro país por fin es y será cada vez más uno de los mejores del mundo. No solo porque de ninguna manera seamos ese "indio apoyado en una pared y durmiendo bajo su gran sombrero". No, no es así. Desde el más humilde hasta el más encumbrado seguidor de López Obrador entienden que nos ha caído por fortuna un tipazo, después de infinitos ladrones, faltos de lo que les conté y del mínimo patriotismo. Simplemente decididos a hacerse ricos a costillas de un pueblo al que mantuvieron pobre y sumiso, pero que jamás ha tenido un pelo de tonto. Hoy, se acabó esa historia inventada por los gachupines, repito, - no los españoles- para poder saquear a América Latina que dizque vinieron a salvar de su ignorancia. Los ignorantes eran ellos y con tamañas uñotas… Construyeron bellísimas iglesias, si, pero jamás "en nombre de ese dios del que supuestamente eran los representantes" decidieron entender la grandeza de las culturas autóctonas existentes desde muchos siglos anteriores a su llegada. López Obrador es más evidentemente español que "indio", aunque no de los europeos que tienen la manía de sentirse "los mejores del mundo" por ser 100% blancos. Los indígenas nunca quisieron aceptar la supuesta superioridad de los europeos, pero en lugar de que estos los convencieran, decidieron aplastarlos como los "inferiores". En Oriente donde consideran a ciertos europeos bastante tontejos, no tienen complejos. La Mañanera explica mucho de este tipo de cosas. Biden presidente de USA lo entiende y esperemos que también lo hagan los gringos y los ciudadanos mexicanos verdaderamente honestos, sin importar su situación, dentro de la escala social y comprendan lo que pasa aunque sean de Derecha. El país y el Continente, van a tener un peso muy diferente del de ahora en el mundo. Ya no se trata de "a ver qué te robo" sino a ver hasta donde llegamos los países latinoamericanos. CHINOS Y GRINGOS, GRINGOS Y CHINOS Estas dos grandes nacionalidades aparentemente ya entendieron el asunto del que se trata con México. Por fin su situación geográfica, sus grandes riquezas naturales y culturales, sus dos grandes océanos, sus riquezas mineras etc. Están siendo va-lo-ra-das por unos y por otros. Siempre pensamos, como decía Porfirio Díaz, que "Pobre México, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios". Pues figúrate, Porfi, que no es cierto, aunque lo haya sido durante siglos. Bien repite López Obrador "no tan lejos de Estados Unidos". Dios, la naturaleza, la vida, lo que ustedes quieran y manden, le dio a México una situación y una riqueza natural, muy por encima de muchos otros países del mundo. Culturalmente hablando, hay 35 razas indígenas- "que no indios" porque esos son del país llamado India que Colón buscaba cuando se topó con la isla que llamaría Dominicana. En este Continente de diferentes civilizaciones en cuanto a altura cultural, quedaron aplastadas, amén de robadas, por la presencia europea a veces buena onda, pero la mayor parte del tiempo sintiéndose superior y hasta "única". Pero…c´est fini, caput, bye, bye, se acabó el malentendido. Los que somos americanos, aunque algunos en ciertos casos (el mío) de sangres diferentes de los locales, no somos ni mucho menos inferiores a los que vinieron y vienen de fuera. Los latinoamericanos, señores europeos y asiáticos, somos de primera. OJO. Así lo han entendido chinos y gringos, gringos y chinos. Biden y Xi Jinping que se reunieron en conversación virtual, así lo asentaron... en la más absoluta calma de momento... Bravo. [email protected] 👍 me gusta 😍 me encanta 🤣 divertido 😮 sorprendido 😡 enojado 😢 triste