Teresa Muñoz presentará El fin de la inocencia

La escritora Teresa Muñoz realizó un trabajo de compilación de narraciones que produjo desde 1985, se trata de cuentos que reflejan diferentes etapas de la vida de la autora. El fin de la inocencia es el título de este nuevo libro que reúne 21 cuentos y que se divide en 4 secciones.

La presentación se realizará el próximo miércoles primero de diciembre a las 19:00 horas en la Sala Elías Murra del Teatro Isauro Martínez. Los escritores Adriana Vargas y Afredo Loera serán los encargados de realizar comentarios sobre el mismo.

Por medio de una llamada telefónica, la misma autora nos relata cómo fue el origen de su nueva publicación y cuáles son los temas que aborda.

Expresó que el impulso de publicar esta serie de cuentos fue al cuestionarse a ella misma para qué estaba escribiendo ¿tenía sentido tener esas narraciones guardadas?. Tere concluyó que quería compartir sus letras y comenzó a desempolvar sus textos con la intención de saber qué valía la pena y qué no.

"Es una serie de cuentos que van desde lo muy juvenil de mi vida, hasta ya una mujer después de un divorcio, después de tres hijos, después de cuatro cambios de ciudad y muchos cambios de casa y de haber pasado por el escenario teatral y luego haberme quedado en la escritura ya de una a manera más seria".

Sobre los temas, la escritora lagunera expresó: "mis inquietudes siempre han sido, tanto el cuerpo femenino, lo erótico, el cómo se ve la cuestión del cuerpo, que para muchos es pornográfico, pero que para otros puede ser erótico, porque también esta asunción del cuerpo femenino cómo algo que siente, qué vibra, y que tiene necesidades independientemente de cualquier otra situación".

Explicó que el libro está dividió en 4 secciones, cada una tiene un nombre. "En la primera parte los cuentos tienen que ver con esta confianza que uno deposita en los extraños aunque sean tus familiares y en estas situaciones de equívocos, de falsedades o de no aceptación. No tiene que ver el acomodo de los cuentos de las cuatro secciones por las temporadas en las que fueron escritas, sino más bien, los agrupé por los temas que maneja, [...] tengo otra parte que tiene que ver con lo onírico, con la fantasía, con una cierta magia, yo no lo llamo realismo mágico porque no tiene nada que ver, tiene que ver con esta magia que uno deposita en la vida diaria en cómo ves la vida y el título de esa parte es Si él dejara de soñar. Y luego viene la parte terrible en donde hablo un poco de lo que ha sido la maternidad, tanto la maternidad forzada como la maternidad no querida, la maternidad que nos duele".

El fin de la inocencia, según Guadalupe Herrera, es un libro de cuentos que habla sobre la femineidad profunda, obscura, esa que nos vuelve más reales, más poderosas cuando la aceptamos sin recelo y con pasión. Habla de la parte delirante que toda mujer tiene, pero que pocas se ponen a pensar en ella. Es el fin de lo perfecto, de lo impoluto, de lo que se requiere que sea bueno, generoso y siempre sacrificado; el fin de la mártir que dedica su ser a dar vida, a dar amor y a ser siempre fuerte porque así hay que ser porque así ha sido siempre.

"Es el rojo oscuro de un pensamiento que no queremos admitir, deseos que no nos permitimos tener, memorias que no queremos revivir porque son incómodas, porque nos llevan a una verdad dura, poco aceptable o difícil de comprender. El rojo del terror, pero también de la tentación de la locura, de las noches en el mar, de la inmensidad, del sexo, de las calles nocturnas, de dar a luz a la misma muerte, de ser mujer. Este libro es cada mujer que sueña con un día perder la inocencia y abrazar el delirio y la pasión".

SOBRE LA AUTORA

Ha publicado cuentos en revistas literarias como Anónimos Suburbios, Pasto Verde y Blanco Móvil. Artículos en la página Escritoras Mexicanas y en el portal periodístico electrónico Red es Poder.

Fue directora de la Escuela de Escritores de la Laguna durante doce años

Actualmente es autora de la columna "Las actrices también leen", que se publica en la revista electrónica Bitácora de Vuelos y de la columna "Los riesgos del ocio", publicada en la revista electrónica La Vereda

La página DEMAC, publicó su texto Confesión que concursó en Premios Demac 2019-2020. Para mujeres que se atreven a pensar y a proponer. "Mexicanas al grito de… ¡ya basta!" Se encuentra disponible en la página DEMAC.

Actualmente coordina talleres literarios, presentaciones de libros, charlas literarias y diplomados en diversos espacios en La Laguna y virtuales.