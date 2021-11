Corner Pub

En el partido de ida de cuartos de final entre Santos y Tigres, los Guerreros salieron del estadio Corona con victoria de 2-1, una ventaja que parece poco para meterse al "Volcán" este domingo.

El equipo albiverde lució muy bien en la primera mitad y mostró contundencia, iniciaron a tope con ese gol de Diego Valdés al minuto 4 y el impulso con el 2-0 por el "Mudo" Aguirre al 12', pero poco a poco la intensidad fue cayendo en la primera mitad, lucieron mucho mejor durante los primeros 25 minutos y de ahí se fueron diluyendo, ante unos Tigres que la realidad es que generaron poco o nada, considerando la tremenda plantilla que tienen.

El error para mí viene desde la banca, cuando Guillermo Almada tira el primer cambio a los 10 minutos de arrancado el segundo tiempo, el error viene con lo que generas con el movimiento al sacar a Preciado para meter un defensa, Hugo Rodríguez, le indicas no solo al rival, sino al estadio y toda la afición que vas a aguantar lo que resta del partido a defender un 2-0 que parecía mucho y controlable, el problema es que no piensas en quién tienes enfrente, a los Tigres de la UANL, el equipo con una plantilla con valor de 80 millones de dólares.

Obviamente hay que salir con el pecho inflado, con orgullo y a querer comerte al adversario con esa grandeza que tiene Santos sobre Tigres en los últimos años, pero no puedes "menospreciar" a ese rival casi todo un segundo tiempo creyendo que un 2-0 te basta, es una actitud que no va con los colores de este club y menos contra el archirrival que tienes enfrente, o ¿será que la realidad es que Almada aún no sabe jugar liguillas? porque por más que hayan llegado a la final el torneo pasado este es otro torneo y no vas a cuidar un marcador como si te generara puntos, en la liguilla sales a avasallar al rival y si le puedes meter 3 o 4 goles lo haces, para asegurar el avance a la siguiente ronda. Con esa "piedad" de 40 minutos bastó para que apareciera el genio de la lámpara, André-Pierre Gignac, que con un bombazo la mandó guardar para el 2-1 al 72', donde nada pudo hacer Acevedo.

¿Le alcanzará a Santos en el Universitario? ojalá logre el pase, va a depender mucho de los cambios, el planteamiento y "amígdalas" de Almada, dejar de ser timorato y si tienes la oportunidad de aplastar al rival, ¡LO APLASTAS! no tomas concesiones ni administras la ventaja, así de sencillo. También hay que tener los pies en la tierra y hablar con la realidad, si lo que hizo Santos Laguna en el segundo tiempo de la ida, va y lo replica este domingo en los 90 restantes, no solo no va a pasar a la siguiente ronda, sino que se va a llevar una goleada por parte de Tigres.

Caso bye-bye Alessio no hay mucho que hablar, indisciplinas y excesos de confianza en permisos, se tiene que apartar, estás en una liguilla con un equipo que debe enfocarse en la igualdad y unidad, y hay un tipo que no va con la misma idea, lo separas, que la "manzana podrida" no afecte a las otras en ningún sentido. Así de rápido terminó la era del holandés en Torreón.

La realidad es que el recurso humano escasea en los Guerreros, faltan ofensivos y algunas piezas que son vitales no pasan por su mejor momento, pese a ello, con un buen juego de conjunto pudieran lograr un empate en Monterrey y avanzar, puede no gustar la forma y el estilo de juego, pero si avanzan simplemente nos callan la boca y la historia continuará por otra semana, por el bien de la afición que así sea, y si no se logra avanzar a semifinales hay que ir buscando otro entrenador para 2022.

