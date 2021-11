La Columna de Rosell

El aficionado lagunero al Santos Laguna debe de sentirse satisfecho y no sé, hasta orgulloso de contar con un equipo que siempre intenta agradar a la tribuna y al televidente. Justo es agregar a la Franja que junto con los Guerreros animaron unos cuartos de final que arrancaron como marrazo en la nuca. Santos antes era una garantía de espectáculo sobre todo en su casa, ahora con Almada, en donde se pare el show lo acompaña. Pueden resultar o no las cosas obvio, pero la intención siempre es agradar.

Almada lo ha reiterado muchas veces, simplemente no concibe jugar a no perder, siempre, contra quien sea y en donde sea, salir a ganar, tan simple con meter más goles que el rival. Por eso sorprendió a todos con el cambio de Hugo Rodríguez (defensa central) por Ayrton Preciado (delantero) apenas al minuto 11 del segundo tiempo, para formar una línea de tres centrales tratando de anticipar un inminente ataque aéreo. Ese cambio de central por delantero es hasta histórico para el uruguayo. Quizás amenazado por el fantasma de "no saber jugar liguillas" que algunos le endilgan, el asunto es que estuvo a punto de perder el objetivo principal, ir al Volcán con ventaja, que pudo haber sido de dos goles si Brian Lozano no falla a dos metros de la portería universitaria.

Justo mencionar que Tigres tuvo las suyas y al final de cuentas ese portento de futbolista que es Gignac pudo vencer a Acevedo. Este partido de ida nos recuerda al de la jornada tres del torneo regular, Santos arranca como vendaval, no le presta la pelota al local, Tigres aturdido no sabe bien a bien que es lo que está sucediendo, lo echan contra su arco, las oportunidades de gol menudean, pero los laguneros solo atinan a una, en plena tromba lagunera Otero revienta el larguero con un zurdazo, el balón le cae a Gorriarán que como siempre con gran decisión empalma y no como siempre, que termina volándolas, esta vez la acomoda al poste derecho de Nahuel.

Y como en el juego del jueves pasado, Santos tuvo para liquidarlo en el segundo tiempo, pero el tiro de Prieto se estrella en el poste, Tigres equilibra y termina empatándolo al 88, Leo Fernández desparrama a tres defensas santistas por el costado izquierdo y sirve a Salcedo que remata a contra pie y decreta el uno a uno definitivo. Ese fue el segundo empate de nueve en el torneo para los Guerreros. Santos fue increíblemente líder en igualadas, un equipo que juega a vencer o morir terminó haciéndole homenaje al rey de la mediocridad histórica, el Necaxa, qué hasta eso, solo empató dos partidos este torneo y perdió nueve.

Una vez más el equipo felino es favorito en su cancha, solo le basta ganar el partido por cualquier marcador. En el Corona Herrera hizo gala del potencial de su plantel, terminaron en la cancha: Gignac, Aquino, Thauvin, Leo Fernández, Carlos González y Quiñones, una fuerza ofensiva difícil de contener por mucho tiempo. Santos tendrá que anotar y apostarle a lo suyo, devolver golpe por golpe y atacar la línea menos fuerte de Tigres, su defensa, sacar a campo abierto a Salcedo y Ayala. Otero y Ayrton deberán de martillar una y otra vez por los costados buscando construir paredes con el chileno Valdés que vive su mejor momento con la verde y blanca.

A el Mudo ya le entendemos mejor lo que nos quiere decir en el terreno, es el prototipo del delantero/defensa, Aguirre es un revolucionario, ya existen los laterales/volantes, ahora el sampetrino igual es útil estorbando la salida del rival que venciendo por ejemplo a Nahuel. Por cierto, el argentino ya de plano lo odia, le propinó un rodillazo trapero por la espalda en la jornada tres y el jueves pasado el Mudito lo arregló en el mano a mano. Otro que encontró su desquite fue el chavo Omar Campos, en el empate a uno del torneo regular lo cocieron a patadas hasta sacarlo lesionado, en la liguilla dibujó una belleza de centro que Valdés homenajeó con un espléndido cabezazo, todavía sirvió otro balón de gol, solo que Lozano inexplicablemente desperdició frente al arco felino. A Santos de los tres resultados le sirven dos, creo que nadie en La Laguna se quejaría si los laguneros vuelven a empatar hoy a las seis en San Nicolás.

