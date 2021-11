de sociales...

HOLA, HOLA… Ultimo sábado del mes de noviembre.

El próximo jueves 2, la guapa Sara Gil Zamorano, le dará una vuelta más al Astro Rey. Desde aquí mi felicitación.

Un saludo con mi cariño a mi querida amiga Marlu Hernández Loya de Tohme, deseándole todo género de parabienes en compañía de sus hijos y nietos.

Felicidades a la prestigiada restauradora lagunera, Carola Sánchez, ya que en días pasados termino el trabajando realizado al mural La Independencia, del pintor mexicano, José Chávez Morado, ubicado a la entrada de Torreón, por el cual se da el nombre a este boulevard. Fue inaugurado el 16 de septiembre de 1956, realizado bajo la técnica de mosaico bizantino y es patrimonio invaluable de la ciudad… Este mural habla de la Independencia mexicana en diversas aristas, mostrando los grandes momentos en la historia del país. ° El pasado sábado 20, hicieron viaje especial desde la Sultana del Norte, Sergio Sánchez Ruiz y Marivel Almaguer de Sánchez, acompañados de su hijo Sergio, en visita oficial a la residencia del matrimonio formado por Juan José Romo Mena y Mavicha García de Romo, la intención fue llevar a cabo la tradicional pedida de mano, de su hija Pau Romo García, para su hijo Sergio, fijando la fecha para la boda, en el mes de julio del año entrante. Se brindó con burbujeante champaña por la felicidad de los enamorados, pasando luego al comedor a disfrutar de deliciosa cena. ¡Congratulaciones!

La semana pasada, estuve en la Norteña Chihuahua, donde disfrute a familiares y amistades, para luego aceptar la invitación que me hiciera mi amigo, el Dr. en Historia Reidezel Mendoza Soriano, que se desempeña como Subdirector del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de esta hermosa ciudad, tuve el gusto de conocer a su Director General, Pbro. Dizán Vázquez Loya, quien me dispenso su tiempo e interesante charla. Este edificio cuenta con una biblioteca especializada en historia de Chihuahua, México, de la iglesia en México y la iglesia Universal, además de un acervo especializado en lenguas muertas (latín, griego, hebreo), estudio de sectas, catolicismo, etc. La biblioteca se formó con los acervos del fallecido cronista Zacarías Márquez Terrazas, de la Biblioteca del Seminario Mayor. El libro más antiguo en custodia del Archivo, data de 1591, entre los fondos que están bajo custodial del AHACH, se encuentran: el fondo jesuita de la tarahumara (siglo XIX); fondo Dizán Vázquez Loya (que abarca un amplio espectro de historia de la iglesia en México, Chihuahua, protestantismo, educación, sacerdotes, templos y capillas, fotografías antiguas, etc.

Ahí se encuentran también los fondos del Cronista José Chávez (historia de Chihuahua); el acervo histórico de la Arquidiócesis y de la Catedral de Chihuahua. Se cuenta con una pequeña hemeroteca, mapoteca, microfilms. El fondo de Caballeros de Colón (1920-2000), Acción Católica, Colección de revistas locales de mediados del siglo XX, el fondo Mons. Adalberto Almeida y Merino.

El jueves 25 en punto de las 19:00 hrs, el Museo Arocena, inauguro la nueva exposición: "Pelegrín Clavé. Origen y sentido (1811-1880)", una muestra que ofrece la oportunidad para acercarse y disfrutar del trabajo de Pelegrín Clavé, un artista cuyo trabajo sentó los precedentes para el desarrollo de la pintura mexicana durante la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de la inauguración, también se llevó a cabo una conferencia con Marino Meza Marroquín, Curador del Museo Nacional de San Carlos-INBAL.

Y continuando con el Museo Arocena… Para cerrar los ciclos virtuales de Cuadro x Cuadro, dedicados al Western y a propósito de la exposición Vaqueros de la Cruz del Diablo. Fotografía de Werner Segarra, el día de mañana a las 18:00 hrs., en la Terraza del museo, llevaran a cabo una proyección presencial especial Los imperdonables, los comentarios estarán a cargo de Adriana Gallegos Carrión, Curadora del Arocena.

Excelente el sexto concierto de la temporada Otoño-Invierno, llevo a cabo el día de ayer la Camerata de Coahuila, teniendo como escenario el bellísimo Teatro Isauro Martínez, donde los asistentes escucharon Sinfonía No. 3 en Mi Bemol Mayor, Op. 55 "EROICA" y Obertura a Coriolano, Op. 62 de L. V. Beethoven, todo bajo la dirección del maestro Ramón Shade. Este pendiente de sus próximas presentaciones a través del Facebook Camerata de Coahuila.

Y hablando del TIM. El jueves a las 20:30 hrs, se presentó el Ensamble Quinto Movimiento, con el estreno mundial de la fantasía para trompeta y quinteto de cuerdas ¨Cocuyo Luú¨ de Eduardo Díaz Méndez, con el solista invitado Assaet Méndez. Quinto Movimiento, presentó un repertorio camerístico del barroco al contemporáneo buscando crear una identidad icónica de la región, integrado por Ismael Isauro Estevané Rascón (violín), Yoleti Monique Riquetti Bojorquez (violin) y Carlos Alberto Castillo Olivas (cello), todos ellos originarios de Chihuahua, Chihuahua, en la viola: Meng Wei Su, de Beijing, China, finalmente en el contrabajo y originario de esta ciudad Armando Pérez Towns.

Les recuerdo las eucaristías dominicales de Casa Iñigo a las 12:30 hrs., por Facebook Casa Iñigo Torreón.

El día de mañana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se estará presentando la novela juvenil del autor mexicano Antonio Malpica Frankie. Una novela con monstruos y panqueques, los comentarios estarán a cargo de Francisco Hinojosa. Puede conocer cada una de las actividades culturales que se realizan en la FIL en su página de Facebook.

Continuando con Ignacio Allende… La victoria insurgente en Monte de las Cruces, no obstante, fue una victoria pírrica. Pese a la diferencia en cantidad de tropas, los realistas habían conseguido infligir varias bajas a las fuerzas rebeldes. Además de que en el transcurso de la noche se fueron dando más deserciones. Debido a esto, y ante las noticias de que las fuerzas combinadas de Félix María Calleja y Manuel de Flon se aproximaban a toda velocidad hacia la Ciudad de México para auxiliar al virrey Venegas, Hidalgo decidió no apoderarse de la capital del virreinato y dio la orden de volver de vuelta hacia la ciudad de Valladolid. Aquello provocó aún más tensiones entre Hidalgo y Allende.

