En la Comarca Lagunera los subagentes, disfrazados de garrafón de agua "fiel", no se explican qué tienen que ver la menospreciada transparencia y la rendición de cuentas con el avance de las obras federales correspondientes a los proyectos más importantes del Gobierno del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, faro de luz de las clases más desprotegidas... Quienes -por cierto- son las que no han permitido que avance el Proyecto de Agua Saludable para La Laguna porque el Gobierno en el que primero van los pobres ni siquiera les informó.

Pero la información pública referente a Agua Saludable (porque públicos son los más de 11 mil millones de pesos con los que -con suerte- habrá de ejecutarse) no debería caer en la opacidad porque esta promueve la corrupción y el combate a la corrupción es la principal bandera que ondea el Gobierno de López Obrador. Por eso, los extrañados subagentes se fueron a la Alameda Zaragoza e imitando a la Fuente del Pensador hicieron memoria.

¿Agua Saludable no ha avanzado por los amparos promovidos? ¿Era necesario declarar Agua Saludable como asunto de seguridad nacional y con ello mantener en secrecía los detalles, avances y los contratos?

Los subagentes hicieron memoria y recordaron que fue hace dos años, en junio del 2019, cuando el presidente canceló el Metrobús en Durango, anunciando el proyecto de Agua Saludable. Nada ocurrió. Luego, en agosto del 2020 visitó Gómez Palacio, donde anunció que para enero de este 2021 estarían iniciando las obras. Nada ocurrió. En dos años no se promovió ningún amparo y no fue hasta 5 meses después de la fecha que dio el presidente para arrancar con los trabajos que un "vivillo" interpuso el primero. Los subagentes dicen que pasó demasiado tiempo sin que se socializara este "asunto de interés público" que sí es prioridad para los laguneros; y sí, también es una promesa del presidente López Obrador.

***

Esta agencia de servicio secreto integra a la asistente Siri, que trabaja de la mano con la empresa de la "mordida" (la de la manzana, para no causar tantísima confusión) y nos informa que hay suspirantes a cargos de elección popular en la bancada de Morena en nuestro honorable Congreso del Estado de Coahuila -sí quedaron algunos vestigios de la misma después de la apabullante elección de junio que ganó don Miguel Riquelme-... Perdón, el Partido Revolucionario Institucional.

Siri informa que a la bancada compuesta por Lizbeth Ogazón Nava, Francisca Aguilar Tabares, Teresa de Jesús Meraz y Francisco Cortez (que de cortés no tiene mucho) le late fuerte su corazón.

Así, la defensora de los pobres, Lizbeth Ogazón, que, como "La Peliteñida de Bety la fea", presume su Mercedes Benz tratando de intimidar al agente 007, que obviamente trae su Aston Martin DB5 (eso sí, sin hacer apología a la pobreza), pretende ser candidata a gobernadora por la 4T.

La diputada Teresa de Jesús Meraz, exportada del mismísimo "Chávez" y quien para refrendar el discurso de austeridad se adorna con mascadas, aspira a la silla que ocupa el doblemente alcalde de Francisco I. Madero, Jonathan Ávalos; eso sí, será hasta dentro de unos años.

***

El que parece seguir con "otros datos" respecto a las condiciones en que dejará el Ayuntamiento y la paramunicipal Simas es el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante. Ocupado en la organización de su último informe de gobierno, en el que detallará el arreglo de 180 placitas en las que algunos subagentes -a los que nada les gusta- dicen ocupó su atención en estos 4 años, no pudo acordarse del pasivo cuando la engorrosa prensa le preguntó.

También dijo así como sin mucho ánimo que va a checar lo de la obesa nómina y gastos superiores a los estancados ingresos propios del Simas. El munícipe tampoco reconoció que tiene comprometidas las finanzas y calificó la deuda como manejable con todo y los más de 285 milloncillos pendientes. Nuestros subagentes, disfrazados de recibo de agua modificado por la Gerencia Comercial a "consumo mínimo", nos reportan que quienes andan más preocupados son los proveedores y contratistas porque ya no les reciben facturas desde septiembre y -lo peor- ya les dijeron que deberán facturar con fecha de enero para que los de las autoridades entrantes les paguen. Por esa razón, dicen los subagentes, los contratistas no quieren reparar unos colectores que tienen caídos desde hace meses. Luego, ¿quién les va a responder?

***

Y luego de enterarse de la iniciativa de la Comisión de Gobernación y Reglamentación para modificar algunos artículos municipales, esto a modo de adaptarlos al famoso "lenguaje incluyente", don Jorge Zermeño, fiel a su conocida ideología de derecha, se aventó toda una exposición sobre la inutilidad de modificar dichas normativas, ya que desde su punto de vista todo mundo utiliza de forma coloquial los términos de "presidenta", "gobernadora", "alcaldesa", "regidora", etcétera, de manera que no se deben estar modificando los reglamentos "a contentillo" de cada grupo que busque reconocimiento social.

Curiosamente, dicen los subagentes, también se sumó a la postura del alcalde del regidor morenista Ignacio Corona, quien pese a pertenecer al partido de izquierda, argumentó que ese tipo de cambios solamente generan incertidumbre jurídica. "Ipso facto" salieron a reclamar la síndica Dulce Pereda y la regidora "independiente" Rosa Isela Gallegos, quienes ante semejante desplante del "patriarcado" pidieron a sus compañeros "estudiar un poco más" sobre el tema de la inclusión.

Al final el punto fue regresado a comisiones y será analizado otra vez, pese a que la iniciativa contó con el apoyo del Instituto Municipal de la Mujer y de la Comisión de Gobernación. Ni entre ellos se apoyan, dicen los desconcertados subagentes.

***

En Coahuila ya se prendieron las alertas y hasta operativos aéreos de seguridad habrá en las colindancias con el atribulado estado de Zacatecas, actualmente centro de la violencia extrema por disputas de cárteles cuyos representantes siguen sin poner de su parte por entender la política "abrazos y no balazos". Previniendo el efecto "cucaracha" ante el anuncio del Gobierno federal que reforzará con cientos de elementos del Ejército y la Guardia Nacional a la población, ya el mandatario de Coahuila, Miguel Riquelme, se rasgó la camisa dejando ver en su pecho su traje con la "S" de "Supergóber", luego de que junto con el gabinete cibernético se pusiera en coordinación con los mandos militares en el estado para blindar las carreteras que convergen con Zacatecas, lo mismo que con Tamaulipas, Nuevo León y Durango, de manera permanente. Y es que a días de su cuarto informe de Gobierno no quiere sorpresitas, dicen, como aquella cuando fue su segundo informe en diciembre de 2019, cuando fue atacado en Villa Unión.

La ciberagente "Alexa" criticó el tipo de medidas del máximo representante de la 4T por los efectos colaterales que puede causar con la milicia en un estado sin mandar las huestes de "Rambo" a las colindancias con los otros estados vecinos. Uno de los 9 municipios que actualmente no cuentan con ningún elemento de la policía en Zacatecas es Mazapil, poblado cercano a Viesca, Coahuila, que en el sexenio anterior y a causa de la delincuencia también se quedó sin policías.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de auditor, nos reportan que la que pretendía realizar una romería y agenciarse el mérito de la rehabilitación de la Plaza de Armas de San Pedro es la alcaldesa prianista Patricia Grado Falcón, que llegó al puesto bajo el cobijo del PAN y luego se la jugó con Morena en la pasada elección. Dicen los cizañosos subagentes que pretendía "sordearse" que los trabajos en el paseo público estaban terminados y sufrió tremenda decepción porque al lugar de forma inesperada arribó el "góber" Riquelme, y fue él quien hizo entrega de esta obra, así como la del pozo profundo de agua Gahto 2 y que compartirá con Francisco I. Madero. Los preocupados subagentes dicen que ahora se desconoce qué es lo que doña Paty dirá en su informe, sobre todo luego de las observaciones que tiene de parte de la ASF y de la Auditoría Superior del Estado, que ya van caminando hacia la Fiscalía Anticorrupción. Dicen que los próximos años doña Paty podría estar más entretenida dando explicaciones que cuando ejercía la profesión de galena.

El alcalde electo de Matamoros, Miguel Ángel Ramírez "El Charro", ya dio a conocer algunos nombres de quienes conformarán la Administración municipal a partir del 1 de enero de 2022, pero ya los subagentes, disfrazados de grillos -que abundan en ese municipio-, comenzaron a cuestionarlo al no tomar en cuenta los perfiles más idóneos, sino solo los compromisos. Así pues, se comenta que la próxima directora de Salud municipal, Francisca Domínguez Arguijo, y quien laboró en el área de cocina de la clínica del IMSS, hizo un trabajo muy importante para la preparación de alimentos especiales para los pacientes, pero no le ven las credenciales para ser la cabeza de una Dirección de Salud municipal, y dicen que los otros perfiles van por el mismo camino… Seguiremos al pendiente.

***

Como también del otro lado del padre Nazas se cuecen habas, los subagentes, disfrazados de caja registradora, dicen que mientras la hoy alcaldesa de Gómez Palacio con licencia definitiva (ahí la seguridad de la dama, que busca contender por la gubernatura de Durango), Marina Vitela, y el alcalde priista de Lerdo, Homero Martínez Cabrera, se quejan porque el Estado no ha hecho llegar a cada Municipio el recurso de las participaciones se les olvida lo mucho que estuvieron gastando en este año electoral. Los subagentes refieren que tanto la alcaldesa aspiracionista de la Cuarta Transformación como el alcalde -quien busca reelegirse en la Ciudad Jardín si los vientos no favorecen a su señora en las próximas elecciones- han gastado muchos, pero muchos millones de pesos este año en la promoción de su imagen personal y por supuesto apoyando a sus "gallos" en las pasadas elecciones.

La alcaldesa "Maravilla" dicen habría destinado cuantiosas sumas de dinero para las campañas de los diputados locales y para el federal de su Distrito, dejando para "luego" los presupuestos para obras necesarias de pavimentación y drenaje.

Mientras tanto, el presidente de Lerdo habría echado la casa por la ventana en favor de la dueña de sus quincenas, doña Susy Torrecillas, diputada local por ese Distrito, y quien por cierto no ha dejado de andar en campaña con miras a la alcaldía en 2022. Algo que llamó la atención de los lerdenses es que don Homero, durante los pasados festejos del aniversario número 127 de la ciudad, no reparó en contratar varios grupos musicales que no cobran menos de 3 milloncillos de pesos por presentación. ¿Pues no que no hay dinero?