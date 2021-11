CLIP pide salida del presidente del Consejo de Vialidad de Torreón

El Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), solicitará la destitución del presidente del Consejo Consultivo de Vialidad en Torreón, al considerar que existe un "abuso de atribuciones".

José Luis Hotema de Santiago, presidente del CLIP, consideró que el titular del consejo vial, Avelino Pérez Martínez, "se ha tomado atribuciones que son propias de la comisión de Honor y Justicia", esto en el marco de la baja que se solicitó del propio Hotema y de la presidenta del Clúster Automotriz, María Luisa Morales Salas.

Señaló que son cerca de ocho organismos que integran el CLIP y que forman parte del consejo vial, pues propiamente el CLIP no es integrante. No obstante, aseguró que los titulares de cada organismo ha manifestado su conformidad con solicitar esta destitución, por lo que buscarán hacerlo de forma formal.

"El CLIP como tal no es miembro del consejo, su servidor aparece como suplente del Clúster Automotriz, la consejera y titular es María Luisa Morales, pero representamos a los organismos", comentó.

De acuerdo con Avelino Pérez, se pidió el cambio de los representantes del CLIP y del Clúster Automotriz, debido a que no atendían a las reuniones, por lo que los organismos deben seleccionar a otras personas.

Rechazó que se les haya dado de baja pero sí les notificó que, en todo el año, Hotema ha acudido una sola vez a las reuniones y Morales, en dos ocasiones, por lo que el artículo 23 del reglamento, establece que después de seis faltas consecutivas se debe avisar al organismo para que cambie de representante.

Al respecto, Hotema aseguró que "ya cambió la versión el señor, él asumió funciones que no le correspondían, la comisión de Honor y Justicia ya comentó que esto no es función del presidente y debe tener una sanción". Consideró que hubo violencia de género contra la presidenta del Clúster pero prefirió no brindar detalle al respecto, pues dijo que se podría presentar una denuncia al respecto en la Comisión de Derechos Humanos.

