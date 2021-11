Hijo de Charly López 'rompe' con él por este comentario sobre Ingrid Coronado

Luego de que su ex esposo Charly López dijera que Ingrid Coronado es una mala persona, la conductora dio una respuesta contundente al tema.

En entrevista para el programa "Sale el Sol", Coronado se desligó del distanciamiento que existe entre su hijo Emiliano y el ex Garibaldi.

"Valdría la pena que nos preguntáramos ¿por qué Emiliano no quiere ver a su papá?, creo que muchas veces la nota se desvirtúa preguntándose ¿por qué él habla mal de mí?, y la pregunta sería ¿por qué Emiliano, que es su hijo, no quiere verlo?, y eso créeme que no tiene absolutamente nada que ver conmigo", aseguró Coronado.

Coronado se dijo extrañada porque las declaraciones de Charly tengan cabida en los medios, luego de que hace 17 años se divorció del cantante.

"Emiliano ya no es niño, tiene casi 23 años, él decide que es lo que quiere hacer con su vida, él decide a quien quiere ver y a quien no quiere ver, así como yo decido que hacer con la mía y en qué quiero invertir mi tiempo", confesó.

La conductora no quiso abordar los problemas legales que tiene pendientes con Charly; aparentemente fue denunciada por su ex pareja por presuntamente impedirle ver a su hijo.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, Ingrid Coronado quiere quitarle a Charly López una casa.

Ingrid Coronado y Charly López se conocieron cuando ambos fueron integrantes del grupo Garibaldi. La pareja se casó en 1998 y seis años después anunció el fin de su matrimonio.