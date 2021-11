Secretaría de Salud de Coahuila confirma regreso a semáforo amarillo por COVID

El secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, confirmó que Coahuila regresó a semáforo amarillo en el semáforo epidemiológico, donde las regiones con mayor hospitalización y positividad son La Laguna y Carbonífera.

Bajo este contexto, indicó que de ocupación hospitalaria Coahuila se encuentra en un 28 o 30 por ciento, sin embargo hay que tomar en consideración que de las camas que se tenían se quitaron muchas COVID.

VER MÁS: Coahuila regresa temporalmente a semáforo amarillo

“Por ejemplo en Torreón teníamos entre 80 y 100 camas COVID, ahora solo tenemos 20, son pocas camas, no hay que alarmarse, con tres camas más subiría mucho. Las regiones detonantes para prestar más atención es La Laguna y Carbonífera, que es donde se tuvo incremento. Entre el 30 y 40 por ciento de los hospitalizados están vacunas, el 76 por ciento de la población ya está vacunada”, reveló.

Asimismo, no descartó una cuarta ola de contagios, sin embargo la elevación de contagios no va de la mano con la elevación de los hospitalizados y mucho menos con los fallecimientos, se podría incrementar las hospitalizaciones, pero no como en las olas anteriores.

VER MÁS: Torreón registra su ocupación hospitalaria por COVID-19 más alta en 9 meses

“El contagio es por las vías áreas más que por las manos o superficies, el contagio por superficies es uno por diez mil, lo más importante es portar el cubrebocas, sana distancia y ventilación, y con eso nos quedamos a final de cuentas, los túneles y toallas sanitizantes no sirvieron realmente”, concluyó.