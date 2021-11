Poeta coahuilense Mario Castelán gana el Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2021

Mario Castelán (Pánuco, 1978) responde el teléfono desde un hotel en Comala, pueblo a las faldas del volcán de Colima, cuya belleza contrasta con la versión desolada de Juan Rulfo. El poeta saltillense de origen veracruzano viajó hasta ese lugar para buscar un poco de silencio, soledad y aislamiento que propicie nuevas aproximaciones hacia la escritura.

Sin embargo, relata, durante el segundo día de su estadía recibió un correo electrónico de la Dirección General de Cultura de Torreón. El mensaje le recitó buenas noticias: Castelán había resultado ganador del Concurso Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2021.

“Lo recibí como si fuera un niño muy feliz. Eso fue lo primero que sentí. No me lo esperaba”.

El poeta se adjudicó el premio gracias a su libro Punto en medio de un círculo, el cual bajo el pseudónimo de Tiresias concursó junto a otras 90 propuestas provenientes de 25 estados del país.

“El primer poema que leí de Enriqueta Ochoa fue El retorno de Elektra y me impactó, me impresionó mucho”.

Mario Castelán considera que no tiene una búsqueda definida en la poesía. No sabe a ciencia cierta si en realidad busca algo. Aunque una caminata por los alrededores del volcán de Colima le ha posibilitado integrar el poema a los poemas ya escritos.

“Los integro ya después de mucho tiempo. En este caso, el libro (Punto en medio de un círculo) tuvo vida cuando lo leyeron otros poetas y cuando determinan que tiene este honor de llevar el premio, para mí adquiere una dimensión distinta. Entonces lo volví a leer y es como si escribiera para mi yo del futuro, que algún momento va a entender un poco más o a integrar esos versos. Más que una búsqueda, tengo la esperanza de que la poesía me encuentre y me siga sorprendiendo como un niño”.

El título del poemario ganador remite a que, de manera inconsciente, el poeta quiso posicionarse en medio de un círculo. Los primeros poemas brotaron en 2017, otras secciones aparecieron más tarde. Castelán comparte que, en algún momento de su vida, estuvo dando vueltas por una periferia y los primeros poemas son el reconocimiento propio de cómo se encontraba en ese sitio.

“Me aproximo a la poesía como me aproximaría a un volcán, con mucha distancia y probablemente no voy a poder escalar […] Mi aproximación a la poesía sería a distancia para poder ser visto por ella, no creo que pueda ver a la poesía para aproximarme como aun objeto preciado o algo que esté a mi alcance. No siento que la poesía esté a mi alcance en este sentido, creo que la rodeo y espero que me vea”.

Mario Castelán recibirá un estímulo económico de cien mil pesos. El jurado del premio estuvo integrado por Nadia Contreras, Óscar López e Ibán de León.