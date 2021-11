Casa del Migrante de Piedras Negras apoyará con registro para aplicar segundas dosis anti-COVID

"La segunda dosis se va hacer con un registro, vamos apoyar nosotros a la Secretaría de Salud para contactar a las personas y vayan a aplicarse su segunda dosis”, fue lo que manifestó Edgar Rodríguez Izquierdo, asesor jurídico de la Casa del Migrante de Saltillo y que presta apoyo a la Casa del Migrante "Frontera Digna" en Piedras Negras.

Lo anterior, con relación a la feria de salud para migrantes que se desarrolló este jueves, que inicio como una solicitud de dosis de vacunas contra el COVID-19 a la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila y concluyó con el acercamiento de los diversos servicios y programas de dicha dependencia a la población vulnerable de migrantes.

Rodríguez Izquierdo manifestó que no tienen ninguna planeación, debido a que no tienen un control de población, debido a que las instalaciones permanecen cerradas y, por lo tanto, no tienen una lista o una organización de las personas migrantes. Manifestó que están muy agradecidos con el sector salud.

“Desgraciadamente la población que viene desplazada es mucha, Piedras Negras está pasando por una situación un poquito complicada en tema de población desplazada, en tema de migrantes; por lo tanto, los estamos exhortando, tanto a las autoridades como a la población a que nos ayuden y este es uno de los hechos", indicó el asesor jurídico.

Manifestó que la solicitud de vacunas la realizaron conforme a lo que refieren documentos emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la atención a las personas desplazadas en temas de salud.

"A partir de aquí son colaboraciones conjuntas que esperemos que sigan a futuro y a ver qué pasa, esperemos que todo esto sea para beneficio de las personas desplazadas y para garantizar el derecho humano, que a final de cuentas es lo que nos corresponde", indicó Rodríguez Izquierdo.

El asesor jurídico de la Casa del Migrante recordó que el albergue está cerrado y por lo tanto no tienen una población detectada para poder hacer el proceso de vacunación contra el COVID-19; pues la dinámica diaria de quienes acuden al albergue es que llegan, comen y se van.