Huéspedes comparten 'aterradora' experiencia en un Airbnb

A través de Twitter, usuarios compartieron las experiencias que han vivido durante su estancia en un departamento rentado a través de la aplicación Airbnb, ya que la califican como 'aterradora' e 'invasiva'.

De acuerdo a uno de los huéspedes que en la red social se identifica como @JuanBigotes, al llegar al departamento se encontró con que éste estaba decorado con globos en un intento de 'darle la bienvenida', pero esto no fue lo más 'extraño', sino que también había carteles con su cara pegados en distintos lugares de la habitación.

"Me acabo de hospedar en un Airbnb muy muuuy creepy. Me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes. Cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para imprimir mi cara y poner en varios lugares. Incluso saben que soy antropólogo. No se que pensar", escribió @JuanBigotes, adjuntando una fotografía que exhibía los globos junto a una carta de bienvenida sobre la cama.

No mamen me acabo de hospedar en un Airbnb muy muuuy creepy. Me recibieron con globos y mi nombre escrito por todas partes. Cartas de bienvenida y se metieron a mi perfil para imprimir mi cara y poner en varios lugares. Incluso saben que soy antropólogo. No se que pensar . pic.twitter.com/6izlmU31Ob — Doparlitos (@JuanBigotes) November 22, 2021

En su 'hilo', @JuanBigotes señala que lo que lo hizo sentirse 'hostigado' es que en las cartas de bienvenida básicamente el dueño del departamento lo estaba 'obligando' a calificarlo con cinco estrellas en la aplicación, incluso cuando el lugar, señala, no se encontraba en las mejores condiciones ya que no estaba limpio y el colchón en el que durmió era inflable.

"El lugar no estaba limpio. El baño tampoco. El colchón era inflable y se desinfló a media noche. Los globos ya tenían días inflados porque se notaba en lo aguado. Y lo peor y realmente cul... (porque de lo demás cul... no es) que tanto verbalmente como por escrito en sus cartas, el anfitrión estaba mame y mame en qué por ningún motivo le diera menos de 5 estrellas. Que porque ese tipo de bienvenidas lo valían todo y que yo soy especial. Y claro, el we... ni siquiera me recibió con un cuarto limpio. Y me dijo que no pusiera en la reseña sobre los globos".

Y en una de las caricaturas que hizo de mi cara puso en un globito algo que según yo diría al otro día: es el mejor Airbnb, el más limpio y le dejare propina. O sea lo culero es que esto sea copy paste horrible con instrucciones de lo que yo debo poner en la reseña — Doparlitos (@JuanBigotes) November 23, 2021

Al parecer, @JuanBigotes no ha sido el único que ha pasado por una experiencia similar en el mismo departamento, pues surgió otro usuario compartiendo una anécdota bastante similar, agregando que el anfitrión tiene una actitud 'pasivo-agresiva' con los huéspedes.

Éste es, probablemente el AirBnb más culero en el que me he quedado. Y como fino detalle, me dieron esto cuando llegué: pic.twitter.com/DT5F2mu6ze — Arthur ⚡Danger Danger High Voltage⚡ (@ParezcoRockstar) October 12, 2021

"Dentro de los detalles que lo hacen particularmente horrible, además de parecer una recámara de azotea grande, rescato los siguientes: Una actitud pasivo-agresiva del host (vean el letrero), quien quiere mantener su negocio fuera del conocimiento de sus vecinos, por lo que te pide no interactuar con nadie en el edificio. El colchón está cubierto por su plástico original, así", señaló @ParezcoRockstar, quien al igual que @JuanBigotes, también compartió el detalle de los globos.

Otro detalle que no mencioné fueron los globos: El dude me dijo: "me imagino que te reciben con flores o chocolates en otros AirBnb, así que aquí te dejo unos globos". Los globos, que se veían ya como con una semana de viejos, ocupaban toda la cama y otras áreas funcionales: pic.twitter.com/lL3tdTUR9z — Arthur ⚡Danger Danger High Voltage⚡ (@ParezcoRockstar) October 12, 2021