El gobernador de Nuevo León, Samuel García, lanza advertencia a quien violente a mujeres

En el contexto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el gobernador de la entidad, Samuel García Sepúlveda, publicó en sus redes sociales un mensaje donde advirtió: "Si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León", sin embargo, recibió en respuesta recordatorios de cuando "humilló" a su esposa, Mariana Rodríguez, por "enseñar mucha pierna".

García Sepúlveda publicó una imagen del Palacio de Gobierno, donde el color natural de la cantera rosa, aparece sustituido por el naranja y la imagen con el siguiente texto: "Desde el Palacio de Gobierno tenemos un mensaje muy claro: Si te metes con una mujer, te metes con todo Nuevo León".

Ya lo dijimos y el mensaje es muy claro: si se meten con una mujer, se meten conmigo y con todo el Gobierno del #NuevoNuevoLeón Aquí vamos a tener CERO TOLERANCIA a quien violente a una mujer. #25N pic.twitter.com/0WB9RdOR5C — Samuel García (@samuel_garcias) November 25, 2021

El mandatario estatal desató reacciones inmediatas, la mayoría criticando su actuación al frente de la gubernatura, al considerar sus detractores que es "pura palabrería" y nada de acciones para enfrentar la violencia que afecta al estado en general y a las mujeres en particular.

En otro spot donde asegura que habrá cero tolerancia a cualquier agresión en contra de mujeres y niñas, también le llovieron las críticas.

Cuando Samuel García reprochó a su esposa por "enseñar mucha pierna"

El agosto de 2020 Samuel García recibió críticas en redes sociales por reprocharle a su esposa, Mariana Rodríguez, que durante un video en vivo "enseñaba mucha pierna".

Rodríguez es influencer de moda y belleza, por lo que hace uso de las redes sociales de manera constante. Sin embargo, durante un video en el que portaba pijama, el entonces senador le pidió que subiera la cámara para que no mostrara las piernas, a lo que ella respondió que sólo eran las rodillas.

"Me casé contigo pa' mí, no pa' que andes enseñando", le dice Samuel, a lo que ella contesta con un "perdón".

Tras hacerse viral el video, Samuel García dijo que fue una "broma machista" por lo que ofreció una disculpa a su esposa y a las mujeres.

"Las bromas machistas son una mala costumbre que tenemos muchos hombres y que nos tenemos que quitar. Ya me disculpé con Mariana y agradezco que me señalen este tipo de actitudes. No son correctas y tienen que parar", escribió en su cuenta de Twitter.