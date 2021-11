Sebastián Yatra se suma al especial televisivo de Disney en EUA

El colombiano Sebastián Yatra será parte del especial televisivo con motivo de los festivos de fin de año que los parques temáticos de Walt Disney emitirán este domingo a través de la cadena ABC, y en donde el cantante interpretará en español el tema "Dos oruguitas".

En el especial "The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration", que se emitirá la noche del domingo, y luego en la plataforma de streaming Hulu, Yatra cantará el citado tema, que forma parte de la banda sonora de "Encanto", el musical animado de Disney estrenado esta semana en Estados Unidos y que tiene a Colombia como protagonista.

Desde el parque Disneyland Resort, en Anaheim (California), el intérprete se sumará luego al popurrí "We Wish You a Merry Christmas" e interactuará con el personaje de Mirabel, de la película "Encanto".

El especial de este domingo será conducido por Derek Hough, Julianne Hough y Ariana DeBose, y servirá para que el gigante del entretenimiento ofrezca un adelanto de su atracción "Star Wars: Galactic Starcruiser", que se prevé tenga su estreno en marzo de 2022 en los parques temáticos Walt Disney World Resort, en Florida (EUA).

Asimismo, entre otras, la firma brindará un vistazo al barco "Disney Wish" que se sumará a la flota de la línea de cruceros de Disney.