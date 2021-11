Realizan feria de la salud para migrantes en Piedras Negras

jaimeee Hoy, 12:26 pm ... Seguir

candiles de la calle, ayer tuve que ir a la clinica 53 del imss en soriana las rosas, porque no contestan el tel de la farmacia 871-133-2019 para preguntar por mis medicinas que no hay. hice mi vuelta gratis porque siguen sin medicinas. tiempo, dinero de taxi y esfuerzo, todo gratis. me traen como un mal-dito limosnero. y pomposamente presumen que atenden a los inmigrantes...já ... que buen chiste, que se lo crean los del kinder ....

publicado por: JAIME JAIME

