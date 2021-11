AMLO confía en que el Senado aprobará el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja para el Banxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio por un hecho que el Senado de la República aprobará el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, subsecretaria de Egresos de Hacienda, como nueva gobernadora del Banco de México.

"Si (lo doy como un hecho), ella va a ser la próxima gobernadora del Banco de México, porque reúne los requisitos, es una mujer responsable, honesta, a lo mejor no les gusta que sea mujer, porque el conservadurismo es muy machista".

En su conferencia de prensa en las instalaciones del 52 Batallón de Infantería de Guadalupe, Zacatecas, el presidente López Obrador afirmó que el conservadurismo es sinónimo de hipocresía, de corrupción, de traición a la patria, "lo explico porque si no me voy a parecer a la maestra del ITAM, quienes fueron a buscar a Santa Ana después de que por su culpa nos había quitado más de la mitad del territorio, los conservadores".

Ante las críticas de Rodríguez Ceja no reúne los requisitos para dirigir el Banco Central, el titular del Ejecutivo señaló que es un asunto de criterio, pero a sus adversarios no les gusta nada.

"Se trata de una profesional de las finanzas, de la hacienda pública, de lo monetario, porque es un asunto de interpretación: Imagínense la subsecretaria de Egresos, que maneja todo el presupuesto hablamos de 6 billones de pesos que tiene que mantener los equilibrios, que se tiene que apegar a lo que se autoriza el Presupuesto, no se puede gastar más de lo autorizado, ¿cómo no va a tener experiencia?, además de tiempo atrás ha venido ocupando cargos que tiene que ver con las finanzas públicas, con la hacienda, es una muy buena profesional, honesta, responsable, pero nuestros adversarios, no les va a gustar nada".

Reiteró que no hay plan B en su postulación y expresó su confianza en que la Cámara Alta apruebe su nombramiento porque de lo contrario sería un despropósito, actuarían de mala fe, y la mayoría de los senadores son gente responsable.