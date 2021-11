AMLO no descarta aplicación de tercera dosis contra el COVID-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno no descarta aplicar una tercera dosis de refuerzo de vacunas contra el COVID-19 que comenzaría con los adultos mayores.

En conferencia de prensa matutina desde las instalaciones del 52 Batallón de Infantería, el mandatario federal destacó que pese a que el número de contagios está a la baja, “no debemos confiarnos”, por lo que llamó a la población que no se ha vacunado contra la pandemia a que lo haga y se proteja.

"Está a la baja la pandemia, pero no debemos de confiarnos y lo mejor es que el que no se haya vacunado, que acepte vacunarse, protegerse y no es obligatorio, no es por la fuerza, es voluntario, pero debemos de seguir vacunando", dijo el presidente al encabezar su conferencia matutina desde Zacatecas.

"Ya comenzó la vacunación de (jóvenes de) 15 a 17 años de edad, y estamos vacunando a rezagados y no se descarta una tercera dosis, comenzando con adultos mayores", dijo.