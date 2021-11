vibremos positivo

LA ESCENA TEMIDA

Hay una escena por la que ha atravesado todo jugador de golf. Estar parado a pocas yardas de su objetivo. Repasar su posición, la distancia que hay entre él y la bola, tratar de sentir la intensidad del viento, conectarse con sus manos. Tratar de relajarse. Un segundo antes, volver a mirar hacia adelante y ver por última vez el espejo de agua, entre él y la bandera que indica el hoyo.

Cuando levanta el palo para impactar, su mente fue invadida por una escena trágica y la pelota va obediente en dirección al agua...

La profecía auto cumplida. Tener un obstáculo delante, temer el resultado, ver invadida, impregnada nuestra mente de imágenes preocupantes. Una vez más comprobar aquello de que "se atrae lo que se teme", inexorablemente.

Está demostrado que la mente no comprende las palabras sino que decodifica sólo imágenes. Pinturas, escenas que en unos pocos segundos son construidas por nuestros miedos.

Cuando pensamos en el obstáculo vamos hacia él. Lo atraemos en forma magnética aunque tratemos de pensar: "NO QUIERO QUE SUCEDA".

Todos los días nuestra mente debe librar una batalla ineludible: eliminar imágenes, proyecciones negativas que construyen las escenas temidas de nuestra vida.

Algunos estudios concluyen que en nuestros primeros años de vida, escuchamos la palabra NO más de trescientas mil veces. No toques, no vayas, no camines, no pruebes, no corras, no te lastimes. No, no, no.

Ya siendo adultos, usamos las mismas estrategias paralizantes. ¿Por qué lo hacemos? Porque lo aprendimos. El gran desafío es desaprender.

Todos los deportistas que se han destacado, todos los que lograron superar marcas y récords coinciden en algo: Imaginan lo que quieren que ocurra. Piensan en forma afirmativa, asertiva. Lo ensayan en la previa a una competencia, antes de ejecutar un tiro. Simplemente, entrenaron su mente para construir escenas positivas. En la mayoría de los casos, el cuerpo ejecuta mansamente lo que la mente piensa.

Como las profecías que se auto cumplen, vuelven una y otra vez a demostrarnos que cuando queremos algo, sólo tenemos un camino: la forma en que pensamos en ello.

