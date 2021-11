Especialista revela que jóvenes violentan psicológicamente a temprana edad en Coahuila

La violencia psicológica no es un tema solo de adultos, pues en la actualidad ya se ven casos entre menores de entre 10 y 12 años de edad, comenzando con conductas de control, reveló la psicóloga forense de la Fiscalía General del Estado, Rosa Ofelia Sisbeles Alvarado.

Por lo anterior, comentó que en la actualidad se presenta con mayor frecuencia la violencia psicológica, sin embargo esta es más difícil de manejar, identificar y denunciar, pues a veces las autoridades no tienen elementos para comprobarla.

Añadió que cuando lo hay, es porque un peritaje psicológico nos ayuda a determinar el contexto y la forma de interacción violenta, la posición de cada uno y como a veces a través del lenguaje no verbal e interacción, se puede dar la violencia.

Dijo que es frecuente que se presente en el noviazgo se confunda el amor romántico con cuestiones de violencia, donde el principal factor es el aislamiento.

“Al principio comienza a haber un control en el noviazgo bajo la excusa de que la está cuidando, o el decirle que no se ponga esa ropa, que no salga a un lugar en especial, o que no se junte con ciertas personas, revisar el celular porque se preocupa por ella, y cosas de ese tipo, que pareciera que se está preocupando por ella, pero en realidad, es una forma de empezar a controlar”, puntualizó.

Agregó que aislarla bajo el argumento que quiere pasar más tiempo con ella, que solo son él y ella, que no debe de haber nadie más importante más que ellos dos, recurrir al chantaje, es también una forma de violencia psicológica, y posteriormente viene el control total, el hacer las cosas que el pide porque es suya.

“La violencia psicológica se está presentando mucho, pero a veces es difícil de identificar. Este tipo de violencia ya se presenta incluso en las niñas, niños y adolescentes que tienen su primer noviazgo, que se ha detectado entre los 10 y 12 años de edad, donde a veces se empiezan a ver esas conductas de control”, afirmó.

No obstante, señaló que lamentablemente los padres, maestros, la sociedad en sí, no les habla acerca de que es el noviazgo, el noviazgo pareciera que es más una iniciación sexual, llámese besos, caricias, cuando esto va más allá.

“Es una etapa que debiéramos vivir para una consolidación en cuestión de nuestra personalidad, pero sin perder individualidad, sin embargo pareciera que por ejemplo, cosas que oímos como “mi media naranja”, o “es mi complemento”, o que “los dos formamos uno”, no es así, hay que entender que nunca debemos de perder la individualidad”, afirmó.

Recordó que llámese novio, pareja, crush, etc, debe de respetar y aceptar quien eres, no querer cambiar a una persona y no poner limitaciones, pues una cosa son las normas de convivencia que nosotros vayamos eligiendo y otra cosa es el “tienes que ser como yo quiero para poder compartir y estar juntos”.