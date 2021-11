 Uso de botón de pánico divide opiniones en Saltillo

Tras la posibilidad de que en taxis se pudiera colocar un botón de pánico, algunos no descartan que puedan dar buenos resultados, pero otros incluso desconocen el tema.

Omar “N” tiene más de diez al frente del volante de alquiler, y en todos estos años le ha pasado de todo, pero también se ha enterado de muchas cosas que le han ocurrido a compañeros ruleteros.

Platicó que por lo regular toma ciertas medidas, y más si es de noche, como no subir grupitos, pues en muchas ocasiones suelen golpearlos para robar, o bien, simplemente no les pagan.

“Ahí es mejor no discutir, tengo un botón a través de aplicación, si no quieren pagar que no lo hagan, lo mejor es no pelear, simplemente deja que se bajen y una vez que te alejaste del lugar, lo activas”, manifestó.

Sin embargo, admitió que esta modalidad de botón de pánico quizás no sea muy fácil de activar, y más si la persona que lo está amenazando, por ejemplo, está frente a él, definitivamente sería complicado sacar el celular para pedir ayuda de esta forma.

“Apenas y ver donde se va a colocar y como va a funcionar, aparte hay que ver el costo que tendría, porque dudo que lo vayan a regalar, además si hay que cubrir una cuota mensual, pero si realmente funciona, pues igual y si pago, el chiste es no salir con miedo a trabajar”, indicó.

Sin embargo otros conductores desconocen la existencia de estos botones así como su función, y hasta ahora la única forma que conocen de protegerse es a través de la radio.

Marcelo “N”, es todo un veterano como conductor de taxi, tiene 35 años de experiencia y “colmillo” para detectar a clientes peligrosos, según comentó.

“Desconozco eso del botón, aquí lo que hacemos es evitar carreras peligrosas, cualquier cosa siempre lo comunicamos por radio, pero no creo que sea de gran ayuda, seguramente te van a dejar presionarlo”, expuso.

Recordó que en una ocasión le robaron, una navaja en su cuello fue suficiente para entregar el dinero que había logrado juntar durante más de 10 horas de trabajo, en menos de cinco minutos se esfumó su dinero.

“No necesitamos un botón de pánico, necesitamos más seguridad en las calles, que no dejen salir a los rateros y más si no es la primera vez que pisan la cárcel por robo, ahora por ser un delito menor los dejan salir, por eso a veces no dan ganas de denunciar, solo te expones a qué te vayan a hacer daño en represalia”, concluyó.