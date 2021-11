Empresa Speco 'congelaría' 200 empleos en Monclova

Luego de que se anunció que Speco podría iniciar un paro técnico total en diciembre como una estrategia de ahorro, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Alejandro Loya Galaz, manifestó que la situación de la empresa “no es una buena noticia y advirtió que quedarán “congelados” los empleos.

En un momento dado, consideró, es posible que la industria no haya conseguido nuevos proyectos. “Lo complicado es que no se den nuevos proyectos. No tenemos mayor información de la situación de la empresa, pero pues lamentablemente esos empleos quedarán congelados” manifestó el empresario.

Speco es una compañía dedicada a la producción de equipos generadores de energías limpias; fabricante de piezas para turbinas eólicas en Monclova.

El martes pasado, Mario Dante Galindo Montemayor, secretario general de la federación local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) informó que una empresa de este ramo instalada en Monclova iniciaría un paro técnico que incluiría todos los departamentos productivos y oficinas.

Rechazó revelar el nombre de ésta mientras no se llegue al paro, que cerraría la industria de manera temporal para reducir gastos, incluidos el de electricidad. En Monclova Speco es la única empresa dedicada a este giro y no ha emitido ningún comunicado.

Reiteró que es una posibilidad, no un hecho, pero insistió en que cerrarían hasta las oficinas para no gastar ni luz, y de realizarse, aún no tienen fecha de inicio ni de la suspensión técnica, a la que irían los 200 trabajadores sindicalizados y todos los de confianza.

Descartó que la industria tenga proyectado realizar la posada decembrina por la situación en la que se encuentra.