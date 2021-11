Turista es atacado por un cocodrilo tras ingresar a su recinto porque pensó que era de plástico

Un turista fue atacado por un cocodrilo luego de que él ingresó a su recinto para tomarse una foto con el reptil debido a que pensó que se trataba de una réplica de plástico.

El suceso ocurrió en un parque de diversiones ubicado en Cagayán de Oro, Filipinas, cuando un hombre identificado como Nehemias Chipada, de 68 años de edad, pensó que un cocodrilo de 3 metros y medio de longitud en realidad era sólo una réplica de plástico, por lo que ingresó a su recinto e intentó tomarse una 'selfie' con el el depredador.

Inmediatamente después, el cocodrilo mordió el brazo de Chipada y el turista se vio obligado a forcejear con el reptil, acto que fue grabado en video mientras su familia sólo observaba desde lo alto del recinto.

Luego de unos momentos, Chipada logró liberarse de la mordida del cocodrilo y salir por su cuenta del recinto y fue trasladado a un hospital para tratar sus varias fracturas de huesos que sufrió en su brazo izquierdo y heridas en su muslo.

Chipada y su familia culparon al parque de diversiones por no haber colocado suficientes letreros para advertir a los visitantes de que el cocodrilo es real, por lo que la administración del lugar, aunque accedió a cubrir una cierta cantidad de los gastos médicos de la víctima, negó que no fueron negligentes al no instalar señalética suficiente sobre los peligros del reptil, informó el Daily Mail.