Si yo no fuera presidente, México sería un caos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que si no hubiera ganado en las elecciones de 2018 y no se hubiera cambiado la política económica, habría un caos, México estaría hundido, destrozado y hubiera habido más muertes por la pandemia de COVID-19.

"Si no se hubiese dado el cambio en el 18 ya Pemex estaría en bancarrota, la CFE lo mismo, y un caos en el país. No soy adivino, pero tengo sensibilidad, si no se hubiera cambiado esa política de saqueo, el país estaría hundido", señaló el presidente.

VER MÁS: A López Obrador le molesta lo que no controla: Ricardo Anaya

"No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado", dijo.

Afirmó que pese a la crisis económica generada por la pandemia del Covid, no se ha empobrecido a la población, pues afirmó que bajo su administración en México hay estabilidad económica, financiera y no se endeudó al país.

"No hubiesen podido enfrentar la pandemia como lo hicimos, hubiese costado muchísimo más vidas, estaría el país destrozado. Ahora no, nosotros tenemos estabilidad económica, financiera, no se endeudó al país, no se ha empobrecido al pueblo a pesar de la crisis económica y el prestigio de México está por lo alto", aseveró.