Durante la inauguración de la magna obra ecológica del Cristo de las Noas, que de ecológica no tiene mucho, dicen los subagentes, disfrazados de cactus de plástico, andaba medio escondiéndose entre la multitud el flamante secretario de Infraestructura de Coahuila, Miguel Algara, y no precisamente por el tedio de dar más detalles técnicos de la millonaria obra a la engorrosa prensa, sino por evitar cuestionamientos sobre el Metrobús. Los preguntones de los medios de comunicación lo persiguieron como si se tratara de Luis Miguel después del concierto, al tiempo que el agazapado funcionario trataba de subirse a su camioneta; no le quedó de otra que detenerse y asegurar que aunque el Metrobús recién cumplió sus primeros 5 años aún tienen casi todo el 2022 para avanzar. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se 'fajó' de nuevo y aseguró, como tantas veces, que no se bajará del tren -en este caso del Metrobús, que todavía no tiene unidades- y así refrendar su compromiso para que el proyecto se ejecute.

Reprochó a los incrédulos que no tomen en cuenta sus esfuerzos y logros desde que era alcalde de Torreón para consolidar diversos proyectos, pues dijo que lana no había entonces, no hay lana ahora ni la habrá... Como dijo don Teofilito. *** Los apuntes de la Chica Bond indican que al parecer es el 'Año de Hidalgo' en el Ayuntamiento de Torreón, donde los agentes de Tránsito andan desatados, poniendo sus propios 'retenes' en zonas donde se transita a vuelta de rueda y aplicando multas con singular alegría. Otra área municipal donde se están entregando autorizaciones de todo tipo, dice, es Desarrollo Urbano, área a cargo del anteriormente comprometido luchador social Aldo Villarreal Murra, y donde todo, absolutamente todo, se aprueba mediante el uso de 'estímulos económicos' que se cobran a los solicitantes desde la ventanilla por parte de los encargados de sellar los documentos. Otro caso similar son las travesuras que presuntamente empleados del área de la gerencia comercial del endeudado Simas realizan al sistema y que permiten manipular estados de cuenta de manera que dejan en consumos mínimos a empresas medianas y grandes a cambio de "gratificaciones" de unos 4 mil pesillos… Asunto aparte es Alcoholes, donde algunos empleados y regidores también estuvieron realizando su "agosto", autorizando negocios de bebidas espirituosas sin cumplir ciertos requisitos para este propósito. *** A quien parece no interesarle mucho el avance en el proceso entrega-recepción, aunque ya muchas veces se le ha dicho que las condiciones en que recibirá el municipio están "color de hormiga", y que debe fijarse bien en las letras chiquitas de acuerdos y contratos previos, es al alcalde electo del tricolor, el "casi bien peinado" Román Alberto Cepeda González, quien está más entretenido en la preparación de su toma de protesta del 1 de enero y en conservar en alta secrecía los nombres de los colaboradores que ocuparán las principales direcciones. Los intrigosos subagentes, disfrazados en un tambo de 200 litros de Brylcreem que guarda celosamente don Román, dicen que la causa de la demora son los estira y afloja que no asimila porque no son ni sus amigos ni sus compadres. *** "Un buen apellido ayuda a heredar el poder", dice Tavira, y en provincia no es la excepción. Tal es el caso de San Pedro de las Colonias, tierra del secretario de Desarrollo Rural, exdiputado federal, exdiputado local, exalcalde, exrecaudador de Rentas, y demás, José Luis Flores Méndez, mejor conocido como "El Chapo". A decir de los subagentes, disfrazados de maestros rurales, hace años logró acomodar en la sagrada nómina a su hija Gandhi Flores en la Secretaría de Educación; no conforme con ello, le dio una ayudadita para que obtuviera la regiduría en la próxima administración, pero además doña Gandhi ya despacha desde hace unas semanas en la presidencia del Comité Municipal del PRI, por lo que fácilmente sus ingresos mensuales rondarían la nada despreciable cantidad de los 100 mil pesillos. Con este antecedente, en San Pedro todos quieren ser hijos de "El Chapo". *** En Durango los analistas políticos -todos los que se quedaron sin hueso en pasadas elecciones- vaticinan que en la carrera por la gubernatura Morena lleva la ventaja. La lucha que por años ha tenido la clase política lagunera contra los 'Duranguitos' de la capital podría ser factor clave para que la balanza se incline hacia una de las cartas más fuertes de la Cuarta Transformación en la región, la alcaldesa gomezpalatina, Marina Vitela, quien pronto habrá de solicitar licencia para separarse del cargo y contender junto a la diputada Maribel Aguilera, en el proceso interno por la candidatura. Doña Marina, quien aprendió bien las mañas del PRI cuando formó parte de sus filas (y nunca perdió una elección), se fortaleció con el triunfo de los hoy diputados morenistas de los distritos locales de Gómez Palacio a quienes apoyó así, como con el triunfo del diputado federal por el Distrito 02, Omar Castañeda, con quien -a veces sí y a veces no- se pone de acuerdo. No obstante, sus adversarios no descansan y algunos realizan una pasarela por las distintas regiones de Durango, como la llamada agenda legislativa, que organizó el Dr. José Ramón Enríquez en Gómez Palacio, quien también busca ganarse la simpatía de los laguneros habiendo sido alcalde de Durango. Y mientras el "góber" prianista, José R. Aispuro, todavía no se decide por su posible sucesor, aunque ya ve con buenos ojos a su secretario de Gobierno, Héctor Flores, en el PRI estatal ya se hizo una primera encuesta donde los mejor posicionados, dicen, son don Esteban Villegas y la exalcaldesa gomezpalatina, Leticia Herrera Ale. Doña Lety, dicen, guarda como en Caja de Pandora todos y cada uno de los agravios que algunos en la administración gomezpalatina de la Cuarta Transformación le provocaron... ¡Ay, nanita! *** Quien hasta el pasado 3 de noviembre fuera subsecretario de Recursos Naturales en La Laguna de Durango, don Raúl "N" (por aquello de "no me atraparán"), busca salir bien librado de una acusación en su contra que derivó en una orden de aprehensión. Don Raúl está negociando regresar el dinero que se embolsó... Perdón, reparar el daño a 36 taxistas a quienes pidió unos 25 mil pesillos para trámites que nunca hizo mientras fue subdirector de Autotransporte en La Laguna de Durango, allá por el 2017, año en el que el asunto llegó hasta la Contraloría estatal, en ese tiempo a cargo de su gran "amiga" doña Rosario Castro, hoy coordinadora de Gabinete y con quien lleva una rencilla de al menos una década. La pregunta es: ¿por qué las investigaciones tardaron 4 años? ¿Y por qué dan resultados a un mes de que se definan alianzas y candidaturas en su partido, el PAN, para el proceso electoral 2022? Algunos malpensados blanquiazules aseguran que el también expresidente del PAN en Lerdo se ha manifestado además en contra de la alianza opositora, conformada por PRI, PAN y PRD. *** Mientras que las autoridades de seguridad pública sostienen que la región Laguna de Durango está al 100 en seguridad, los robos de vehículo, a tiendas de conveniencia, misceláneas y farmacias no paran. Se han detectado hasta tres robos en un día al mismo comercio sin que las autoridades hagan su trabajo, dicen los preocupados subagentes, disfrazados de despachadores de tienditas. Mientras la delincuencia avanza, las mujeres policías de Gómez Palacio están más ocupadas grabando videos de Tik Tok donde aparecen bailando, uniformadas y portando sus armas largas, por supuesto en horas en las que tendrían que estar combatiendo el crimen y además teniendo como escenario de los videos las propias instalaciones de la Dirección de Seguridad y Protección Ciudadana de Gómez Palacio. ¿Dónde está el director de la policía, Javier Esparza Pantoja? Los subagentes 'tiktokeros' ya lo buscan bailando en la popular red social.