Apoyarán a niños con cáncer en memoria del pequeño Tadheo

En memoria del pequeño Tadheo, que falleció a los 3 años de edad, víctima de leucemia linfoblástica aguda, su familia adquirió el compromiso de ayudar y servir a otros niños y niñas que padecen cáncer y que no cuentan con los recursos suficientes para luchar contra esta difícil enfermedad. Esta misión la cristalizarán a través de la asociación civil "No me rindo" que se constituyó recientemente y que se ubica en la ciudad de Torreón.

Tadheo es un guerrero de Dios que murió el 19 de agosto de este año y que fue atendido en la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) número 71 del IMSS. La batalla no fue fácil pues sus padres Adrián López y Cecilia Denisse Ávila, quienes se enfrentaron al desabasto de medicamentos y a la carencia de algunos servicios esenciales para tratar la leucemia de su niño. Además, la situación se complicó porque el pequeño se infectó del hongo llamado Candida albicans. Su abuela, Cecilia Márquez, lo recuerda como un niño muy educado, amoroso y alegre y admite que ante su partida, Dios los eligió para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Diana Silvia Carranza Márquez y María Teresa Márquez, otras de sus familiares, coinciden en que cada niño o niña verán el rostro de Tadheo. "No me rindo" ofrecerá los siguientes servicios a niños y niñas y sus familiares: desayunos, comidas y cenas; hospedaje; despensas; farmacia (medicamentos); y productos básicos como pañales, toallitas húmedas, gel antibacterial y papel sanitario, etcétera. También brindarán transporte de los hospitales a las instalaciones de la asociación civil, se reclutarán donadores de sangre y plaquetas y nutrición, entre otras actividades de apoyo. La asociación se ubica en calle Del Sol número 387 de la colonia Ampliación La Rosita y las personas interesadas en apoyar pueden acudir directamente o comunicarse al teléfono 871-779-8313 o vía WhatsApp al 871-100-0078. En Facebook: No me Rindo TRC y en su sitio oficial de Internet: www.nomerindotorreon.com.mx. Donativos ¿Cómo se puede ayudar? *Se pueden hacer donativos económicos a la asociación para adquirir medicamentos, alimentos y productos básicos y apoyar con el transporte a los niños y niñas y sus papás. *También se puede apadrinar a algún menor con el monto y plazo que se decida. Además hay inscripciones abiertas para ser donadores de sangre o plaquetas y para realizar actividades para los pequeños. *En la actualidad hay 28 kits disponibles que se denominan 'A la quimio con mi simio' y que se entregarán con el fin de acompañar a niños y niñas diagnosticados con cáncer durante su tratamiento con quimioterapia.