Vibremos positivo

Los que leyeron mi columna de la semana pasada van a saber perfectamente de lo que voy a hablar hoy, los que no la leyeron por favor vayan a leerla. El caso es que, me quede pensando mucho en el caso que les platique la semana pasada de una niña que desgraciadamente murió como consecuencia de un trastorno de la conducta alimenticia (TCA).

Como lo plantee la semana pasada, vivimos en una sociedad donde los estándares de como debe verse el cuerpo de una mujer, están arbitrariamente marcados por la moda y la mercadotecnia, y esos mensajes nos llegan por todos lados, desafortunadamente cada vez estamos más propensos, gracias a las redes sociales, a recibirlos sin importar edad, sexo, condición social, política, religiosa, etc.

Pero, si todos recibimos exactamente el mismo mensaje, en un mundo donde vivimos mas de 7 mil millones de habitantes, ¿Por qué no todos, o por lo menos la mayoría de nosotros, desarrollamos un problema alimenticio o algún TCA?, Yo recibo los mismos mensajes, veo las mismas películas, leo las mismas revistas e interactuó en las mismas redes sociales que todas las mujeres de este mundo, y, sin embargo, estoy sana, no dejo de comer ni se me ocurre vomitar cada que como un bocado de mas; Y así como yo vivimos sanas la mayoría de las mujeres y los hombres de este planeta.

Por ejemplo; En una misma casa viven 3 hermanas, educadas por los mismos padres, acuden al mismo colegio, frecuentan los mismos lugares y a la misma gente y además tienen el mismo acceso a la tecnología y redes sociales, puede que haya un caso donde una de ellas desarrolle un problema alimenticio y las otras dos no, ¿Qué es lo que hace que una sea más propensa a desarrollarlo y que las otras dos no?

Me puse a investigar y me di cuenta de que por desinformación tendemos a asociar a los TCA con un problema fisiológico de la persona, como si fuera una enfermedad completamente física, donde el problema radica en que la persona deja de comer por completo, o vomita o se laxa cada vez que come de mas, con tal de perder peso y entrar en la talla cero de sus jeans; Y desgraciadamente pensar que el problema comienza o radica en esas conductas es minimizar la enfermedad al máximo.

Los TCA son enfermedades que se dan principalmente en la mente de las personas, el problema empieza cuando, la persona que recibe el mismo mensaje que el resto del mundo, tiene una estructura psíquica o mental "dañada" por así decirlo, que hace que los mensajes que recibe del exterior, su mente los descodifique de una forma diferente al resto de la gente, y esto hace que su mente vea la realidad distorsionada; es decir, una persona con una psique sana, ve un desfile de Victorias secret en su computadora, y dice woow a los cuerpos de las modelos, pero termina y puede seguir su vida normal y comer lo que quiera sin que eso le afecte a su vida diaria, sin embargo, una persona que no tiene una buena salud mental o tiene algún rasgo de personalidad propenso a desarrollar enfermedades a nivel psíquico, puede llegar a desarrollar un trastorno de la conducta alimenticia ya que esta es una enfermedad que comienza en la mente y no en el cuerpo.

Y aquí es donde se contesta la pregunta que formulé anteriormente: ¿Porqué una de las tres hermanas sufre de TCA si las tres fueron educadas exactamente igual, y tienen exactamente el mismo entorno? La respuesta es: porque seguramente una de ellas tiene una personalidad o una estructura psíquica propensa a desarrollar un problema alimenticio, que también podría ser una adicción a drogas o alcohol o cualquier otra salida con la cual busque llenar un vacío de su existencia que está en su mente.

Por eso, decir que la sociedad, las redes sociales etc. son los únicos culpables de los problemas de alimentación, es minimizar el problema, el problema va mas allá, el problema esta en la mente de la persona que desarrolla la enfermedad y eso solo se cura con ayuda psicológica y/o psiquiátrica.

El tratamiento que deben de recibir estos pacientes debe de ser un tratamiento integral donde colaboren un Doctor especialista en el tema, un Psicólogo o Psiquiatra especializado en TCA y un nutriólogo especializado en el tema; Todos trabajando en conjunto podrán sacar adelante al paciente, obviamente siempre deben de ser apoyados por los padres y la familia del paciente ya que se trata de un trabajo en equipo.

Les pido a todos aquellos que me leen, no minimicemos el problema, la anorexia, la bulimia y todos los trastornos que tienen que ver con la conducta alimenticia son muy peligrosos y pueden llevar a la muerte a la persona que los padece y decir "Échale Ganas" no es suficiente, los pacientes con TCA deben de ser tratados por profesionales de la salud, especialistas en el tema y esto les podrá salvar la vida.

Si conoces a alguien que tenga un TCA por favor ayúdalo, si sus papás no saben de su problema, cuéntales, le estarás salvando la vida a tu amigo/a, ya que debe recibir atención médica lo antes posible.

