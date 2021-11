En Saltillo a prueba 25 botones de pánico

En Saltillo ya circulan 25 unidades con el mismo número de botones de pánico, mismos que forman parte de una prueba piloto de un programa integral con el DIF y otras dependencias, donde además, taxistas ya esperan la posibilidad de tener acceso.

Por lo anterior, Federico Fernández Montañez, explicó que hay un proyecto piloto con el transporte público, con el servicio concesionado de las rutas, el cual esta proceso.

Se trata de 25 botones de pánico los cuales expuso que es una herramienta inhibitoria sin duda alguna de conductas dentro de la unidad tanto de acoso por ejemplo, o de algún robo, situación en la actualidad no se tiene problema como tal en la ciudad.

“Es una prueba piloto como parte de un programa de espacios libres y seguros de violencia, la semana pasada, nos visitaron algunos concesionarios de taxi, quienes nos comentaron que se habían enterado de esta prueba piloto y que querían explorar la posibilidad ellos de tener acceso a esta herramienta”, destacó.

Indicó que estos 25 botones de pánico están conectados al 911, los cuales son muy visibles en las unidades, al momento de oprimirlo abre un micrófono y una cámara, además de tener GPS incluido.

Aunado a lo anterior, aseguró que cualquier usuario puede activar la alerta, incluso el chofer, va a estar puesto en el pasillo, y para eso habrá una capacitación.

“En la reunión taxistas manifestaron estar muy interesados incluso en adquirirlos, y ellos buscar cual botón les acomoda más en el servicio. Uno de ellos en particular me decía que él lo quiere porque también quiere tener un mecanismo para tener un control sobre quien conduce su unidad, un concesionario decía eso, no solo la parte del GPS si no tener una cámara. Quedamos de hacer una segunda reunión”, concluyó.