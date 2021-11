CMIC de Coahuila espera audiencia contra expresidente acusado de fraude 

La Delegación Coahuila de la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción) está a la espera de que el juzgado penal llame a nueva audiencia para el proceso que se le sigue al ex presidente de este organismo, Ricardo “G”, acusado del desvío de 2 millones de pesos.

El actual presidente del organismo, Raúl Flores González, indicó que todavía están a la espera de que se fije fecha para una nueva audiencia, pues la defensa de Ricardo realiza promociones legales que retrasan el juicio.

Ricardo “G”, quien fungió como presidente de la Delegación de CMIC Coahuila de 2016 a 2018, fue acusado penalmente por una presunta mala administración, con un daño al organismo de dos millones de pesos.

Flores González explicó que una auditoria y diversos peritajes evidenciaron que el empresario y ex representante de los constructores, realizó compras y gastos sin comprobación por el monto señalado, con recursos de la Cámara.

El organismo trató de llegar a un acuerdo conciliatorio con el imputado, quien no aceptó las propuestas ofrecidas por la cúpula empresarial y terminó denunciado penalmente.

Flores González informó que no han recibido fecha para la próxima audiencia penal y dijo que “así ha pasado el tiempo” desde hace alrededor de dos años.

El este de noviembre se cumplió un año de que un Juez de Control vinculó a proceso a Ricardo “G” por el delito de administración fraudulenta.

Sin embargo no le aplicó medida cautelar, por no ser un delito considerado como grave y no existir la presunción de que el acusado tuviera la intención de escapar.