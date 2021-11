EUA reabre frontera a jitomate de dos empresas mexicanas

El bloqueo que realizó Estados Unidos a las importaciones de jitomate contra unas empresas solo fue para unos embarques, pero ya se quitó la prohibición y sigue el proceso de investigación, dijo el vicepresidente nacional del Sistema Producto Tomate, Manuel Cázares.

A pesar de ello les preocupa que vayan a iniciar casos contra productos en donde los estadounidenses sienten una fuerte competencia de México como es el caso de los chiles, pimiento rojo, berries y aguacate.

Incluso "hemos recibido comunicados de que la FDA (Food and Drug Administration), y CBP (Customs and Border Protection) va a intensificar las revisiones o inspecciones para evaluar el bienestar de los jornaleros, van a visitar las agrícolas, los campos y tenemos que revisar documentación, que la gente tenga prestaciones y que no haya niños trabajando" y eso todas las empresas mexicanas agrícolas lo saben y trabajan en ello.

Recordó que hace un mes se detuvieron embarques de jitomate de Agropecuarios Tom y Hortícola Tom porque supuestamente esas empresas violan la ley al permitir el trabajo infantil, sin embargo, hubo irregularidades en el proceso de investigación, explicó Cázares.