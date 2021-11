las palabras tienen la palabra

LAS FRASES CAMBIADAS

"Si mal no me equivoco" escuché hoy por la mañana que decía el conductor de un noticiero en la televisión. "¿Sí dijo eso?" Le pregunté a mi esposa y ella también lo escuchó así. Nos dio risa la frase y le seré sincero: no es la primera vez que la escucho, a la frase. El conductor de televisión ni cuenta se dio de lo que dijo.

Este tipo de disparates suceden con frecuencia porque mezclamos dos dichos o simplemente porque impunemente descomponemos una frase prefabricada. En este caso el tipo confundió "si no me equivoco" con "si mal no recuerdo" y el resultado fue ese tremendo dislate que le pasó inadvertido.

A un locutor de radio lo he escuchado varias veces decir: "Es un grito a voces" lo cual me provoca risa porque el dicho correcto reza: "es un secreto a voces" cuando uno se refiere a algo que se supone que nadie sabe pero la verdad es que todo mundo conoce. "¿Sabías que la mujer de Anastasio lo engaña con el lechero…?" "¿Que si lo sabía? Pero si es un secreto a voces…" En ese caso la expresión "a voces" equivale a "a gritos" o sea que "es un grito a voces" es equivalente a decir "es un grito a gritos".

"Bueno, me voy muchachos, pero no sin antes recordarles que el lunes tenemos el examen" dicen muchos maestros de la universidad, pero yo tenía uno en especial que siempre suprimía el "no" y lo decía así: "Me voy sin antes recordarles…" o sea que nos avisaba que no nos iba a avisar que el lunes habría examen. Y no faltaba, el lunes, quien sacara esto como excusa para decir que no había estudiado y tratar de que el examen se cancelara.

Hay gente que parece que se especializa en esa tarea de descomponer refranes y tergiversar dichos y frases hechas lo cual logra con el solo hecho de cambiar una palabra por otra parecida.

Un amigo mío de la preparatoria, que ahora que lo pienso sí tiene pinta de guardaespaldas, me decía siempre: "No te preocupes, si alguien se quiere pelear contigo yo te curo la espalda", queriendo decir realmente que él me "cubre la espalda". Yo le respondía entonces: "¿De qué me vas a curar la espalda si no la tengo enferma?"

¿Le han dicho alguna frase así, cambiada?

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios al mail:

[email protected] y en Twitter: @donjuanrecaredo.

ME PREGUNTAN: Si tengo gripa ando agripada ¿y si tengo gripe?

LE RESPONDO: Si tienes gripe, andas "agripeada". Ese chiste ya me lo sé.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: La democracia, más que cualquier otro régimen, exige el ejercicio de la autoridad.