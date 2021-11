Juansho

Hoy, 9:31 pm

publicado por: Juan D

Así como le gustan las cosas, con total impunidad, sin que tenga que rendirle cuentas a nadie, que no los detengan con amparos, que no transparenten los contratos, que no digan a dónde fue el dinero. Y se quejaban de que había corrupción en el NAICM, del cuál por cierto, no han mostrado una sola prueba.

