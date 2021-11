Industrias piden solicitudes de empleo con certificado de vacunación antiCOVID en Monclova

Empresas de la Región Centro del estado en proceso de contratación de mano de obra, solicitan a los aspirantes su certificado de vacunación contra el Coronavirus, pero muchos no han podido tramitarlo por problemas en el portal, indicó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de la federación Monclova, Jorge Carlos Mata López.

El representante de la central obrera explicó que no son contratados los obreros que no cuentan con este documento, aunque si están inmunizados con el esquema completo.

Hizo un llamado al gobierno federal para agilizar la expedición del certificado de vacunación.

Sostuvo que muchos de los desempleados metieron su papelería y no son llamados a laborar por no contar con el documento, que no lo han podido obtener por problemas del portal de Internet donde se tramita.

“hay una empresa que nos solicitó trabajadores. 300 trabajadores en una primera etapa y luego 300 en otra segunda etapa. Mandamos alrededor de 950 solicitantes. De esos tenemos 250 contratados, y del restante hay alrededor de 150 en espera de su certificado”, indicó Mata López.

“Hacemos el llamado a la autoridad para que agilice el proceso”, expuso.

Agregó que se hizo el Plan Nacional de Vacunación con la ruta empresarial pero muchos ex trabajadores que tienen el esquema completo no han podido acceder al documento que lo certifica, y no consiguen el contrato por la falta del papel.

Son cientos los desempleados que tienen problemas para gestionar el documento y no son contratados por la falta de éste.