Centro de Justicia para la Mujer de Gómez Palacio podría no estar listo

La titular del Instituto de la Mujer de Gómez Palacio, Sandra Sierra, espera que la obra del Centro de Justicia para la Mujer no se sume a la lista de pendientes ante la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la cual deberá estar terminada antes del 31 de diciembre.

La obra inició en el mes de julio y para la titular, se ve “complicado” que la construcción pueda concluir en el plazo establecido. Esto pese a que los recursos para la obra, fueron entregados por la Conavim al Estado, en el mes de abril.

VER MÁS: Avanza construcción de Centro de Justicia para la Mujer en Gómez Palacio

“Tiene que estar para el 31 de diciembre se ve complicado, no soy experta en materia de la construcción y si no pasa será una vez más que quedemos mal con el Conavim no es la primera vez. Tememos asuntos atorados, esperemos que este no se sume a esta lista”, dijo.