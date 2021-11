Conductor ebrio estrella su camioneta contra una pared mientras intentaba comprar comida

Un conductor en estado de ebriedad fue arrestado luego de que estrelló su camioneta contra la pared de una pared mientras intentaba comprar comida.

El suceso ocurrió en una sucursal de Jack in The Box, ubicada en una ciudad no especificada en Estados Unidos, cuando un empleado del lugar comenzó a grabar al motorista dormido al volante mientras estaba en la ventanilla de autoservicio mientras otras personas intentaban despertarlo a gritos.

En otro video, el empleado se escucha riendo mientras narraba que el mismo motorista, a quien describió como 'idiota' se estrelló con una pared en el carril de autoservicio del restaurante, provocando que varios empleados se rieran de él.

Luego de que el usuario se ofreció a estacionar del vehículo del cliente, varios oficiales de policía arribaron al lugar y arrestaron al motorista por haber manejado intoxicado y los videos del suceso fueron publicados en TikTok, en donde se volvieron virales, informó el portal Daily Dot.