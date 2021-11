El arte musical en Natalia Riazanova

Moscú la vio nacer, Torreón la ha adoptado como una lagunera más. Natalia Riazanova ostenta el lenguaje musical en cada uno de sus gestos. Violinista, directora e instructora, ha participado en las principales orquestas de la región, formado grandes músicos y fundado proyectos como la Orquesta Sinfónica Juvenil de Torreón (OSIJUT) y la Orquesta del Estado de Durango (OED).

“Desde que tenía dos años mis papás me empezaron a llevar a los espectáculos. Todos en mi familia tenían oído musical, pero nadie era músico profesional. Entonces, les dijeron que el acercamiento más benévolo, menos drástico por el lenguaje y el entendimiento, era por medio de espectáculos como el ballet”.

En el marco del día del Músico, celebrado este 22 de noviembre en honor a Santa Cecilia, Natalia Riazanova ha abierto las puertas de su hogar en la colonia Torreón Jardín. Allí es acompañada por un piano vertical y su violín fabricado en 2003 con madera de Cremona por el laudero Álvaro Escalante.

“Román Revueltas me dio su teléfono. Le dije: ‘Dime la verdad. Se me hace que tu violín suena como italiano, pero por la pinta suena más actual. Él me dijo: ‘Sí, me lo hizo Álvaro Escalante’. Me dio el teléfono, le hablé a Álvaro, nos pusimos de acuerdo y le dije que me lo fabricara con un sonido más robusto, más oscuro”.

VER MÁS: ¿Quién fue Santa Cecilia, la patrona de los músicos?

El alma musical de Riazanova tuvo como primera parada la educación mediante el ballet. Recalca que comenzó a los dos años. La razón era simple: los movimientos corporales hacen más comprensible el lenguaje de la música para los niños.

“Ahí nació mi primer amor a la música. Es más, yo quería ser bailarina, pero no se dio y me recomendaron ir a la Escuela Especial de Música para Niños Superdotado del sistema de los hermanos Gnesin. Me aceptaron a la primera”.

En un principio, se había interesado en el piano. No obstante, por el tamaño de sus manos le recomendaron trasladarse al violín, instrumento creado en el último tercio del siglo XVI por lauderos italianos y al cual compositores como Arcangelo Corelli (1653-1713) le instauraron las primeras técnicas.

“Claro, se hace una relación con tu instrumento, creces alrededor de él, tienes algunas fallas técnicas a causa de tu fisonomía (mandíbula, cuello, dedos, etcétera), pero no es que encuentras el lenguaje con el instrumento. No, más bien es entender qué quiere el maestro de ti y cómo tienes qué entender qué te está enseñando, cómo puedes aplicarlo en el instrumento y lograr lo que te piden. Esto es al principio y cuando hay buena mancuerna entre alumno y maestro, el alumno siempre avanza muy rápido. Entre más chico mejor, por eso digo que mi avance fue muy rápido”.

Llegada a México

Era 1995. Natalia Riazanova trabajaba en la Orquesta de Radio y Televisión de Moscú y participó en las audiciones que la Camerata de Coahuila realizó en esa ciudad en busca de su concertino. La oportunidad fue inesperada, pero apropiada ante el álgido momento político y económico que vivía Rusia.

“Las circunstancias para cambiar de país son varias. Es como la revolución: algo tiene que estar muy mal y debe haber esperanza de alcanzar algún bien o por lo menos algo diferente […] Eran tiempos de golpe de estado, Perestroika, un ‘desconchinflo’ de los precios del mercado. Empezó a haber inseguridad, mataron al director de Radio y Televisión. Eso ya fue la gota que derramó el vaso y esta audición cae de sorpresa, pero con cierta esperanza”.

Riazanova se quedó con el puesto de concertino y se trasladó a La Laguna. Pronto perfeccionó su español, pues era consciente de la importancia de comunicarse apropiadamente con sus compañeros y transmitir lo que busca el director.

“Luego me convertí en codirectora de la orquesta. Ahí también son otras obligaciones que requieren buen lenguaje. Tuve que aprender muy rápido, nadie me lo enseñó. Estaba estudiando con un libro y me ayudó muchísimo Fernando Torres, entonces bibliotecario de la orquesta”.

Guía de talentos

Además de su maestría para ejecutar el violín y dirigir orquestas, Riazanova es reconocida en la región por dedicarse la instrucción y guía musical de jóvenes talentos. En su filosofía, considera que todo buen músico debe preocuparse por heredar parte de su conocimiento a las nuevas generaciones.

“Tenemos que transmitir lo que sabemos o lo que hemos encontrado en nuestro camino, a partir de lo que nos enseñaron las generaciones pasadas, hacia las nuevas generaciones y tener este contacto de ver hacia dónde va, para dónde pinta el desarrollo de la música clásica”.

Por eso le interesa el contacto con los jóvenes y transmitirles lo aprendido durante toda su carrera. También procura compartir escenario con ellos, ya que considera de mayor interés cuando músicos de distintas generaciones se unen para realizar un concierto.

El pasado jueves, Natalia Riazanova ofreció un recital de violín y piano junto a su compatriota Uliana Akatova. El concierto se realizó en el Teatro Isauro Martínez y consistió en un homenaje al compositor argentino Ástor Piazzolla, un gran preámbulo para festejar hoy el Día del Músico tras la pausa de actividades presenciales debido a la pandemia.

“Creo que este día siempre es muy especial. Nuestra patrona Santa Cecilia nos cuida. Algunos compañeros se nos fueron, sobre todo al principio. Los lloramos, los seguimos extrañando, pero los que sobrevivimos tenemos que salir con más ímpetu y con más ganas de hacer cosas nuevas, cosas dirigidas a los niños, cosas dirigidas a jóvenes.