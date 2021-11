AMLO afirma que en las elecciones de 2024 no habrá tapados en Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en las elecciones de 2024, en Morena no habrá "tapados" como existía en sexenios pasados, y manifestó que la encuesta es el mejor método de elección de candidatos, no solo en su partido sino en los demás.

"Hablaba de que las encuestas son procedimientos democráticos que se usan en todos los partidos, incluso hay partidos en donde sus estatutos establecen ese método de elección de candidatos. Recuerdo que en Morena, en los estatutos está establecido el que se puede elegir a candidatos en encuestas y yo soy partidario de eso, de que se utilicen encuestas. Se evitan muchos problemas. Es el método, y no solo para nuestro movimiento, yo considero que para todos los partidos, que no haya imposiciones, que haya democracia, y que represente la mejor mujer, hombre", dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

En el Salón Tesorería, López Obrador acusó que en el pasado había "tapados", que eran nombrados por el Presidente de la República.

"Nada de tapados. ¿Se acuerdan cómo era antes, que el Presidente era el que nombraba al candidato con una simulación? Hablaba en ese entonces a don Fidel (Velázquez, líder de la CTM) o el líder de la CNC, pero por lo general era don Fidel (Velázquez), y ahí se pronunciaba la CTM, decía don Fidel que hablaba muy despacio; ‘consideran que el hombre que debe continuar con la obra revolucionaria, y vámonos’ (...) Y luego el de la CNC, inmediatamente: ‘los campesinos consideramos lo mejor (…)’; No eran ni tan campesinos los dirigentes, pero así era antes. Y luego la CNOP, igual, y luego la cargada. Así era, pero hasta hace poco esto por los jóvenes, y ya las elecciones era un mero requisito, ya que salía así de candidato, ya en automático, era presidente, porque si había elecciones y a veces candidatos no todos, pero sí algunos paleros, cuántos votos sacaban esos candidatos".

"¿Con cuánto ganaban? 90%? Incluso con López Portillo no hubo ni siquiera otro candidato, porque había partidos paleros, y ahora no, ahora es el pueblo el que decide. Antes se decía que hay votos que cuentan y votos que pesan, pues no, todos los votos son iguales, desde el más humilde campesino, hasta el más grande de los empresarios", expresó López Obrador.

Como lo dijo la semana pasada, reiteró que en 2024 apoyará solo con su voto al candidato o candidata que salga elegido de una encuesta de su movimiento.

"Dije, y repito, pero ojalá y ya no lo vuelva a externar de que yo voy a apoyar siempre a los que ganen las encuestas y aplica para cuando llegue el momento de decir de elegir sobre las Presidencia, sobre el candidato de nuestro movimiento, yo voy a apoyar al hombre, a la mujer que gane la encuesta.

"¿Cómo voy a apoyarla o apoyarlo? Con mi voto, pero es el que gane la encuesta, porque eso nos quita mucho problema y a mí también", aseveró.