'Un rumor, renuncia de Jorge Alcocer', asegura AMLO

Al manifestar que "estamos muy contentos y muy satisfechos con su desempeño", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo fue un rumor la supuesta renuncia de Jorge Alcocer al frente de la Secretaría de Salud (SSA), pues destacó que el secretario es un hombre honesto, sabio y recto, por lo que manifiesto que "¿cómo lo vamos a cambiar?".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que Jorge Alcocer es Premio Nacional de Ciencias y que considera que no ha habido un secretario con esas características al frente de la Secretaría de Salud.

"Fue un rumor, nosotros estamos muy contentos, muy satisfechos por el desempeño del doctor Jorge Alcocer. Es un hombre sabio, recto, honesto, sensible, humano, no creo yo que haya habido un secretario de Salud así, quizá antes, pero que yo recuerde no".

"(Jorge Alcocer es) Premio Nacional de Ciencias, pero, sobre todo, una gente muy humana, honesto, imagínense ¿cómo lo vamos a cambiar?", dijo.