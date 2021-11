Gobernación desclasifica expediente de película Rojo Amanecer, sobre masacre de Tlatelolco

Tras más de 30 años de haber sido exhibida, la Secretaría de Gobernación (Segob) desclasificó el expediente que elaboró por la película "Rojo Amanecer", filmada en 1989, a inicios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y en la que se aborda la represión al movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, tema que fue prohibido.

Tras una solicitud de información, la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC) entregó 60 documentos que dan cuenta de las gestiones hechas por los productores de la película, Héctor Bonilla y Valentín Trujillo, para que la Segob autorizara su proyección en las salas de cine.

En los documentos desclasificados también se encuentran la opinión de diversos funcionarios a favor y en contra de su exhibición, así como las especificaciones que se impusieron para su proyección más adelante en televisión abierta y por cable.

El primer documento desclasificado es el de la empresa Películas Nacionales, S.A. de C.V., en el que solicitó a Gobernación la autorización para la exhibición de "Rojo Amanecer", en donde se detalla que está dirigida por Jorge Fons, guión de Xavier Robles y Guadalupe Ortega, hecha con 10 rollo a 35 mm, y cuyos actores principales son María Rojo, Héctor Bonilla, los hermanos Demián y Bruno Bichir, y Eduardo Palomo.

Consideraban imprudente su exhibición

Tras la solicitud de su exhibición, diversos funcionarios de RTC observaron la película y dieron sus opiniones.

Entre ellas destaca la hecha por el crítico Julián Osante y López, quien reconoce que cuando leyó el guión de la película, basándose en la ley vigente de cinematografía, sugirió que no se autorizara su filmación, pues señalaba que el filme acusaba al Ejército Mexicano como único responsable de los hechos.

Pese a sus señalamientos de que los realizadores optaron por el "camino más fácil" del amarillismo, recomendó su autorización, pues "sería contraproducente su prohibición", pero bajo la categoría de "sólo para adultos".

"Leí el guión de esta película en su oportunidad y basándome en la ley vigente de cinematografía, sugería no autorizar su filmación. Teniendo en cuenta que se señalaba al Ejército Mexicano como el único responsable de los acontecimientos, me parecía que no era procedente su realización (…) Ahora frente el filme concluido, en principio, debo reconocer que la presencia del Ejército Mexicano no es tan impactante como lo fuera en el guión.

"Y no quiero decir con esto que haya habido modificaciones, sino que la descripción detallada de la historia [en el guión], la hacía más impresionable.

"No estoy de acuerdo con muchos aspectos del filme, opino que se ha escogido el camino más fácil, el amarillista, el ramplón, el de la sensiblería. A estas alturas, me parece que su prohibición sería contraproducente. Opino, pues, que debe autorizarse".

Sin embargo, señala que por la violencia, el vocabulario "y, sobre todo, por una parcialidad que define a aquel gobierno [de Gustavo Díaz Ordaz] y al Ejército como enemigos de la juventud, sugiero se le asigne ‘Sólo para adultos’".

En cambio, en la opinión de Asunción S. de Ortega, Rojo Amanecer es una película "asombrosamente realizada", pues destaca que el guión y la dirección de Jorge Fons y las actuaciones de los actores "hacen que este filme resulte convincente y sobrecogedor".

"En varias ocasiones se menciona ‘no te metas con el gobierno’, ‘con el gobierno no se juega’, lo que hace que el espectador más bien salga con un gran temor a interesarse por cualquier propuesta política. Más bien pareciera ser un aviso y no una denuncia (…) Independientemente de todo esto, considero que es una película valiente por el simple hecho de mencionar el tema".

Tras las recomendaciones, RTC comunicó su aval para su exhibición. Otro de los documentos desclasificados da cuenta de la solicitud, con su respectivo pago, de la empresa MVS-Multivisión para exhibir por el sistema Pay Per View la película, y de Televisa para su exhibición en 1998 en televisión abierta, en donde se restringió su horario después de las 22:00 horas.

En otro documento fechado el 29 de noviembre de 1990, la Cinematografía Sol pidió autorización de Gobernación para exportar la película a La Habana, Cuba, para su exhibición en el Festival de Cine Latinoamericano, así como posteriormente su salida para Estados Unidos y Europa.

Tras su exhibición en México, Rojo Amanecer obtuvo varios reconocimientos, entre ellos 11 premios Ariel; presea especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, España; nueve Premios coral, del Festival Internacional de Cine de La Habana.