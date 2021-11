Policías electrocutan y rocían con gas lacrimógeno a un estudiante durante protesta escolar

El suceso ocurrió una escuela preparatoria ubicada en Little Elm, Texas, durante una protesta escolar ante la supuesta inacción por parte de los directivos por el abuso sexual de una alumna, cuando varios oficiales de policía presentes empujaron y rociaron con gas lacrimógeno a un alumno afroamericano debido a que la demostración se 'salió de control'.

Varios testigos captaron el momento en el que el alumno que agredió a los oficiales luego de haber sido rociado posteriormente fue electrocutado por una pistola eléctrica, provocando que por lo menos un alumno interviniera y encarara a los oficiales, quienes aparentemente volvieron a electrocutar al joven que yacía inconsciente en el piso.

Los oficiales terminaron arrestando a 4 alumnos, todos menores de edad, y la escuela culpó a los alumnos de haber convertido la protesta en una situación violenta y hasta el momento se desconoce si el evento está siendo investigado, informó el portal Fox 4.

Here is a longer version/other angle of this clip pic.twitter.com/3KriltCog3