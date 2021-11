Fue una victoria justa: Guillermo Almada sobre triunfo del Santos Laguna

Guillermo Almada, consideró el triunfo de sus Guerreros en el repechaje como merecida, tras lo mostrado en la cancha a lo largo de los 90 minutos, donde fueron superiores que los potosinos.

“Fue una victoria justa, generamos las mejores situaciones y en definitiva, encontramos un premio justo en el segundo tiempo, donde tratamos de mejorar la precisión en los últimos metros, ya que había mucha ansiedad en el plantel” expresó el estratega de los Guerreros.

Confesó que desde los días previos, ya se vivía una vibra muy positiva en el plantel, tanto de compañerismo como de solidaridad, en cuanto a la convivencia permanentemente, que se vio reflejada en el partido de anoche, más allá que el Atlético de San Luis fue un rival durísimo, que además dignificó su triunfo.

“Debemos seguir mejorando, la ofensiva y definición, sabíamos que anotando el primero, se nos facilitaría el partido, ahí tenemos la tarea” en cuanto a lo que deben realizar para los cuartos de final.

Dijo que tras convertir Jeraldino la pena máxima, quería ir a celebrar junto al chileno y todo el plantel, pero tuvo que comportar la compostura y no salirse del área técnica, ya que fue un momento muy emotivo para todos en Santos Laguna.

Y del andino comentó “Deja todo en la cancha, se reencontró con el gol, estoy seguro que será el primero gol) de muchos más, estamos plenamente confiados en eso. Debemos tener paciencia, está llegando la hora de Jeraldino, se merece lo mejor en el futbol”.

En cuanto a su adversario en la primera ronda de la liguilla del Apertura 2021, adelantó que es un adversario completamente diferente, en cuanto a su fisonomía y la calidad de los futbolistas en su plantel.

“Tiene una propuesta muy parecida a la nuestra, de salir a atacar, es un rival calificado, pero vamos intentar ganar aquí y allá, sabemos que será complicado, pero eso no nos va a cortar la ilusión y sueño, de permitirnos llegar a semifinales”, agregó.

Expresó que primero y antes de planificar la llave ante los felinos de Nuevo León, debe recuperar a sus futbolistas, sobre todo los que jugaron eliminatorias en Sudamérica, para luego apuntar todas sus baterías a la serie que será complicada.

“Los partidos se ganan con goles, no con méritos, lamentablemente no hemos tenido plantel completo desde la pandemia, pero seremos complicados para cualquiera en la liguilla, se los he dicho a los jugadores, que cuando están enchufados, le podemos ganar a cualquiera, sobre todo, por la paridad que existe en la liga” setenció.

Almada espera recuperar a Alessio da Cruz, que ya tiene el alta médica, pero le falta en lo futbolístico al estar parado bastante tiempo “Isijara está en sanidad, pero se está acercando a tener a todos y eso nos da mayores posibilidades”.