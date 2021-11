La Columna de Rosell

Una de las rondas más esperadas y más denostadas ya se juega este fin de semana. La reclasificación o repechaje. Para los clásicos azotados una vergüenza, para los que intentamos entender la realidad de nuestra liga bienvenido este sistema. En un campeonato mexicano donde solo existen realmente tres clásicos, el nacional, el tapatío y el regio, serían los únicos partidos que en un sistema sin repechaje y por ende sin liguilla, provocarían grandes entradas y rating televisivo anden como anden. Es decir, imagínense un torneo como se juega en la mayoría del mundo. ¿Imagínense faltando dos o tres jornadas con ya todo resuelto?, América campeón sacándole seis puntos al segundo lugar Atlas (como termino este torneo) las jornadas 16 y 17 nos ofrecieron partidos como: Necaxa vs. Mazatlán, Bravos vs. Puebla o Querétaro vs. Santos en la 16 y en la 17: Xolos vs. Pachuca o un Puebla vs. Toluca, por dar ejemplos de partidos totalmente intrascendentes y de un nivel pobre, pero aquí el gran pero, el sistema los hacen al menos dignos de echarles una ojeada porque todavía se jugaban un posible boleto al repechaje.

Tenemos que entender que no somos ni España ni Argentina (por poner solo dos ejemplos) ligas plagadas de clásicos regionales, pasionales como ellos solos, con aficiones que les importa un rábano la posición en la tabla por esas dos horas, solo quieren vencer al acérrimo rival. Aquí la pasión se vive solo en esos tres clásicos ya mencionados, los otros creados artificialmente no resisten si los involucrados no andan bien.

Y necesitamos de eso, crear artificialmente un interés en base a un sistema que solo elimina a 6 de 18 al termino del torneo. Tenemos que entender que nuestra realidad es dura, nuestra liga da diez torneos de mediocres a malos por uno o dos atractivos donde el espectáculo sea privilegiado. Mientras más pronto entendamos nuestra realidad, más pronto aceptaremos este sistema. Mientras no surjan jóvenes mexicanos con la suficiente calidad que no permitan ocupar sus lugares por extranjeros que por accesibles llenan nuestra liga y la mayoría son del montón.

Ahora, el extranjero no viene solo y los entrenadores no tienen ninguna obligación de alinearlos, juegan porque no hay suficientes nacionales de ya no digamos de gran calidad si no de mediana, así son las cosas. Y aquí aparece una contradicción, por un lado, se piden menos extranjeros para darle lugar a mas mexicanos y supuestamente mejorar la Liga y por otro lado, después de atestiguar la última fecha FIFA donde no se obtuvo ningún punto con nuestra selección y el consenso general es que no contamos con futbolistas de calidad.

Entonces, ¿cuál es la idea? Pensar que el nivel de la Liga MX va a subir llenándola de jóvenes mexicanos y solo dejar tres o cuatro puestos para extranjeros, francamente además de candorosa es ingenua. Ahora, si los aficionados y televisoras se pusieran de acuerdo en iniciar una reestructuración, abrir la liga para darle la oportunidad a los chavos mexicanos, teniéndoles la suficiente paciencia y no exigirles resultados inmediatos, sería otra cosa, pero también es una idea más romántica que posible.

Ustedes creen que equipos como Tigres, Rayados, Toluca o Atlético de San Luis que son los que más extranjeros tienen y menos chavos utilizan ¿estarían de acuerdo? Seamos realistas, futbolistas mexicanos de talla mundial en la historia se cuentan con los dedos de la mano y hasta andan sobrando, Sánchez, Márquez, Blanco, García (Luis), son algunos, tenemos clubes centenarios y que en toda su historia no han podido contar con jugadores de elite que primero doten de calidad a nuestra liga y luego crucen el charco. No pidan por favor torneos largos y campeonatos sin repechaje y liguilla, porque luego se van a arrepentir ante la falta de espectáculo (que ya lo sufrimos) y sobre todo de interés. Si acaso el regreso del ascenso/descenso sería recomendable a corto plazo, para castigar no solo monetariamente al más malo, sino para asestarle el humillante, perdió la categoría. Aprendamos a vivir con nuestras carencias, entendamos, nuestra liga no se sostiene si le apostamos solamente a la calidad futbolística.

