Santos Laguna derrota al San Luis y se enfrentará a los Tigres en cuartos de final

Los Guerreros están en liguilla. Derrotaron anoche 2-0 en el Estadio Corona al Atlético de San Luis en el partido de repechaje, por lo que avanzaron a los cuartos de final del Apertura 2021, donde se enfrentarán con un rival conocido, los Tigres de la UANL.

Y es que los Albiverdes fueron pacientes para descifrar hasta el complemento el cerrojo defensivo impuesto por el cuadro potosino, que en un lapso de 180 minutos entre el último partido del torneo regular y la reclasificación, no pudo vencer el arco de Carlos Acevedo.

El ecuatoriano Ayrton Preciado al minuto 65 de tiempo corrido, en una incursión por derecha y el chileno Ignacio Jeraldino a través de la pena máxima al 85', sentenciaron el triunfo de Santos Laguna en la fase previa de la liguilla.

No fue un encuentro cómodo para los de Guillermo Almada, ya que el planteamiento de los potosinos, fue idéntico que en el certamen en su fase regular. En los primeros 45 minutos, la estrategia le resultó al también estratega uruguayo Marcelo Méndez.

Fueron pocas las aproximaciones en la parte inicial. Al minuto 8 Gorriarán pudo abrir el marcador, pero el cancerbero Barovero alcanzó a desviar a tiro de esquina. La propuesta visitante fue hacer daño a balón parado o en un balón largo, lo cual no consiguieron.

Fue al 23', cuando el "Trapito" volvió a ser factor para la causa sanluisina, al salir valientemente el gol del "Mudo" Aguirre, quien tuvo que barrerse para alcanzar a llegar al pase filtrado de Valdés.

Un minuto después, Cervantes la tuvo cerca en remate de cabeza, para que instantes después, el Atleti realizara la primera modificación del encuentro, con la salida por lesión del brasileño Leonardo Coelho.

El único aviso que puso en advertencia a Acevedo, fue un disparo al 36' de José Guadalupe Hernández, que se fue muy por encima de la portería de los laguneros.

Para el complemento, no se realizaron modificaciones, al mismo tiempo que el San Luis retrasó la reanudación en la cancha, al permanecer de manera premeditada, más tiempo de lo permitido, en el vestidor.

Preciado fue el primero en animarse, en lo que fue un aviso previo a la apertura del marcador. Después fue Lalo Aguirre, quien tuvo una opción complicada, pero optó por jalar del gatillo, en lugar de ceder a segundo palo a Valdés, desperdiciando el intento.

Al 52', el colombiano Otero, que había pasado desapercibido en la mayoría del cotejo, realizó un tiro que se fue muy cruzado del arco de Barovero. Para que luego Valdés titubeara en una pelota que había dejado a la deriva el cancerbero potosino.

Almada ya preparaba el ingreso del "Huevo" Lozano y de Jeraldino, cuando llegó el gol de Preciado, que hizo estallar el grito de gol en la tribuna. Tanto el charrúa como el chileno ingresaron a la cancha minutos después.

Acevedo solamente tuvo una intervención en el decisivo partido, pero fue suficiente para evitar el gol del empate parcial en un testarazo de Ricardo Chávez. A pesar de no tener actividad ante la pasividad de los potosinos, estuvo atento ante cualquier acción de peligro, sobre todo en disparos lejanos de Berterame.

Beto Ocejo y Jordan Carrillo ingresaron en la recta final, donde el pícaro volante sinaloense propició el penal con el que los laguneros sentenciaron el repechaje ante su público. Llegó el silbatazo final de César Arturo Ramos y se oficializó el pase albiverdes a la fiesta grande.

Goles