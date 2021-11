Fernando Manuel, pasión por el piano y la enseñanza

En Guadalajara, un lagunero se ha abierto campo gracias al piano, ese primer instrumento musical que escuchó desde muy niño y al cual convirtió en su aliado. Fernando Manuel tuvo la influencia de algunos familiares que se aventuraban a andar sobre las teclas. Eso captó la atención del infante.

“Ellos me enseñaron mis primeras canciones y luego le pedí a mis papás que me apoyaran con algo de clases particulares”.

Su camino comenzó a los seis años y poco a poco perfeccionó su técnica. Recorrió academias locales durante su infancia, adolescencia y edad adulta. Cada paso era nutrido con un nuevo álbum musical que caía en sus manos: Yanni y Raúl Di Blasio encabezaban la lista de sus preferencias, junto a un notable interés por la música clásica en obras de Mozart.

Justo cuando cursaba la mitad de la carrera de psicología en la Universidad del Valle de México, Fernando Manuel decidió apostar por la música y trasladarse a Guadalajara. La razón fue su interés en la composición, pues comenzaba a escribir sus propias obras.

“Noté que había cierto potencial y el piano era algo que siempre me había gustado mucho y llamado la atención. Empecé a cuestionarme si podía dedicarme a eso y no me quise quedar con la espina”.

El primer sitio al que llegó fue la academia de música Fermatta e inmediatamente se enamoró de la Perla Tapatía. Transitó por varios grupos, incluso publicó un libro de enseñanza musical titulado Mis primeras notas y desde 2017 se presenta como solista.

“Acá tienes una visión más abierta, más cosmopolita. Hay un tema muy fuerte aquí con la naturaleza, que es un elemento que he incorporado mucho en música y también de manera personal. Es un poco la oportunidad que encontré en la música instrumental, de hablar de algo más allá del amor y desamor que escuchas en las canciones populares”.

Cada obra del lagunero guarda un mensaje relacionado con apreciaciones de la naturaleza y de símbolos mexicanos. Ejemplo de ello es La Dalia, pieza donde aborda a esta flor nacional mexicana. En su andar es normal que encuentre oportunidades musicales para hablar de temas que quizá en la música popular no sería factible abordar.

Recientemente, el pianista se presentó en el Festival Internacional de Santa Lucía en la ciudad de Monterrey, donde hizo música junto a un quinteto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

En 2020, el lagunero publicó El vuelo de las mariposas, un álbum sinfónico de siete piezas musicales. Actualmente ha apostado por lanzar sencillos y continúa impartiendo clases gratuitas de piano para niños en la Librería Carlos Fuentes, donde se apoya con su libro Mis primeras notas.

“Es un libro ilustrado a color, un método para principiantes que aplico con todos mis alumnos”.

Fernando Manuel incluso donó a la librería y a sus alumnos un piano intervenido por la también artista lagunera con una hoja de oro. El instrumento es ejecutado cada sábado por la mañana, cuando se realizan los cursos.

Por último, Fernando Manuel planea presentarse en Torreón. La fecha apunta a los primeros meses de 2022 y contempla al Teatro Isauro Martínez como posible sede.