Verdades y Rumores

En México la aplicación de la justicia es lenta como lenta ha sido la investigación en torno a los asuntos más delicados con daño severo a la sociedad. En abril del 2019, Torreón, y concretamente la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se instaló en el escaparate nacional debido al quebranto que por más de 300 millones de pesos se le ocasionó a esta noble institución al descubrirse la falsificación de más de 60 mil recetas médicas, solamente en elhospital de esta ciudad. El entonces director general, Germán Martínez, aseguraba que se llegaría hasta las últimas consecuencias y se castigaría a los responsables. A más de dos años, nada ha ocurrido. Los subagentes, disfrazados de camilleros en la 16, aseguran que en las altas esferas se hicieron acuerdos para echarle tierra al asunto. Por otro lado, aunque se detuvo un tiempo, ya se reanudó la sustracción de material de limpieza, sábanas y almohadas delIMSS para su venta al público. Medicamento no tanto porque simplemente no hay, según admitió —tres años a la distancia— el Gobierno de López Obrador.

*** Mientras el SAT de Raquel Buenrostro busca gravar con impuestos a todos los contribuyentes del país mayores de 18 años, de cafés internet, las que ponen uñas de acrílico y a quienes venden ropa por catálogo, entre otros, les perdona impuestos a sus compañeros de Morena. Esta semana otra vez el senador taurino y empresario carbonero consentido por las ventas que le hace a la CFE, Armando Guadiana Tijerina, dio la nota porque resulta que la dependencia federal le perdonó 2 millones 675 mil pesos de impuestos en favor de tres de sus empresas… Aunque él asegura que es “falso de toda falsedad”. Recientemente apareció en la lista de empresarios que sacan su dinero de México para burlar al fisco y se van a buscar paraísos fiscales, según la investigación “Pandora Papers”. Guadiana ha dicho que no es condonación de impuestos. ¿No? Nada más le perdonaron algunas multillas que los conservadores de la ultraderecha aspiracionista podrían llamar un estímulo fiscal. La Chica Bond tampoco deja de preguntarse qué ha aportado el senador a la entidad, o al menos a la región Centro y Carbonífera, de donde procede, ya que los pequeños productores de carbón siguen sufriendo para vender su producto, pese a las eternas promesas de que los ayudaría. Es pregunta...

*** Y en el marco de la conmemoración por la Revolución Mexicana el Gobierno de Durango anunció que blindará los límites con el vecino estado de Zacatecas para evitar el paso de la delincuencia. Lo anterior, porque la estrategia de abrazos no balazos no ha sido bien entendida por los señores delincuentes. Un mes antes, Coahuila hizo lo propio con el vecino incómodo, donde los cadáveres cuelgan de la infraestructura urbana como si de adornos navideños se tratara. Los subagentes, disfrazados de bazuca oxidada, comentan que este año el desfile militar debió empezar en el mencionado estado gobernado por el morenista David Monreal, hermano del también senador de la 4T, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Lo anterior, considerando que los estados fueron castigados este año —y el siguiente— con la desaparición del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), que representaba casi 160 millones de pesos (mdp) para 12 municipios de ambas entidades en materia de seguridad pública, con los que ahora no cuentan. De esos, casi 60 mdp correspondían a cinco municipios de la Zona Metro (Gómez Palacio, Lerdo, Torreón, Matamoros y San Pedro). Los Gobiernos de Durango y Coahuila se estarían ‘blindando’ sin suficientes elementos, armas, chalecos, patrullas, parque... “Échales mentadas, que también les duelen!”, diría “La Cucaracha”.

Pero los recortes aprobados al presupuesto por los legisladores que traen la batuta de las decisiones que se toman en función de lo que pida el Ejecutivo ya no sorprenden. En el mercado de San Lázaro, la diputada federal morenista Salma Luévano hizo las veces de ‘Macumba’ durante la discusión paseando una gran imagen de la Santa Muerte (que de haber podido, sería la de 22 metros de altura, de Tultitlán, en el Estado de México). Los subagentes no han podido descifrar ni con sortilegios si la imagen era para asustar a los panistas, si hacía referencia solo a un culto personal o si conmemoraba las más de 100 mil muertes violentas, incluyendo cerca de 3 mil feminicidios en casi tres años del gobierno de la 4T.

*** Quizá por ser 20 de noviembre y porque ‘Revolución’ también es sinónimo de cambio, los renegados albiazules, dice la subagente cibernética ‘Alexa’, designaron este día para que el alcalde panista más priista de Monclova, Alfredo Paredes, pueda celebrar una reunión con el candidato a la gubernatura… Perdón, con el alcalde priista de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas. En este encuentro, dicen, habrá un descarado coqueteo de los panistas planteando sobre la mesa su apoyo al ‘favorito’ del gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. ¿Será?

*** Y como las reglas de la paridad de género también se aplican en nuestra red de espionaje, este agente 007 está trabajando de la mano con la Chica Bond, quien logró camuflarse entre el grupo de diputadas priistas del Congreso de Coahuila que presentaron una iniciativa para modificar la Constitución estatal e incrementar las posibilidades de que haya una gobernadora en Coahuila tras un sexenio que haya sido gobernado por un hombre, pero como en los detalles está el Diablo y la paridad de género no urge a las legisladoras resulta que en un artículo transitorio de la propuesta se manifiesta que la regla se aplicaría hasta el 2029. La Chica Bond regresó decepcionada, pues sus investigaciones apuntan a que el “góber” Riquelme prioriza posicionar a su gallo de Saltillo como su sucesor; luego —cuando pasen 8 años— podría ser una mujer, quizá la senadora priista lagunera Verónica Martínez, también del equipo de don Miguel.

*** Donde están sudando la gota gorda y ya prendieron una veladora para ver si ‘cuadran’ los números en el cierre del ejercicio financiero es en el edificio más caro de Torreón: la presidencia municipal. Nuestros subagentes, escondidos en viejas cajas de archivos, se encontraron con un papel en forma de avioncito que no es otra cosa que una molesta notificación judicial sobre un procedimiento legal que favorece a la empresa Ecoagua. Para hacer memoria, el Ayuntamiento tiene un conflicto por el tema de la Planta Tratadora que se arrastra desde hace varios años, pero el problema va en aumento porque dicho aviso judicial versa en que mediante Banobras se realicen descuentos mensuales al Municipio a razón de 6 millones de pesos: más de 60 millones de pesillos de cara al fin de año. Lo anterior provocó una cadena de oración de los proveedores del municipio, que vaticinan retrasos en el pago de sus facturas. Las especulaciones de los prestadores de servicios a las que hizo alusión la engorrosa prensa en la primera oportunidad no cayeron en gracia del siempre alegre alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, quien juró que no está comprometido ningún pago. Cosa muy distinta comenta la oposición. Los intrigosos subagentes, que no descansan, se preguntan si don Jorge Zermeño no debería además preocuparse por las observaciones que hizo la Auditoría Superior del Estado a su Gobierno por 332 millones de pesos, monto de las irregularidades detectadas solo en el año 2018 y de las cuales ya se desprendieron demandas penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Hechos de Corrupción y que pueden derivar, dicen los más extremistas, en cárcel para algunos de sus cercanos colaboradores. Pero don Jorge no se inmuta por eso; menos porque los vecinos de la colonia La Merced II mejor se hicieron cargo de su propia seguridad y formaron un comité de autodefensa ya desesperados por la ola de robos y porque las patrullas de la DSPM no acuden.

*** Compartiendo el pan y la mesa fueron vistos el hoy suspirante a la gubernatura de Durango por el PRI, Esteban Villegas, y el excandidato a la alcaldía lerdense por Morena, independiente y aspirante varias veces por el PRI (hoy ya es multicolor) Ulises Adame de León. Villegas habría dejado dicho entre los curiosos que considera que el parámetro ya no deben ser las encuestas, puesto que considera que la gente hoy vota más por las personas que por los partidos. Considerando que la mayoría de los candidatos a diputados locales de Morena en Durango han ganado su curul en las dos recientes legislaturas casi sin que nadie los conozca, aprovechando la marca Morena y los programas del Bienestar, es más, en algunos casos incluso sin hacer campaña, los subagentes se preguntan por el futuro aspiracionista de don Esteban, si sigue pensando de esa manera. ¿Será que seguirá cantando bien las rancheras?

*** Mientras tanto, en Durango la 4T definió a sus 4 ‘fantásticos’ en una primera eliminatoria, donde dejó fuera a Manuel Espino —por lo pronto— y donde el senador y suspirante a la gubernatura, José Ramón Enríquez, obtuvo más votos en la sesión del Consejo Nacional de Morena para definir los perfiles candidateables que la alcaldesa ‘maravilla’ de Gómez Palacio, Marina Vitela, que Santiago Fierro Martínez y que la diputada federal Maribel Aguilera. Sin embargo, todavía faltan otros movimientos internos para ‘democratizar’ el proceso interno con la llamada encuesta, cuyo método científico se parece más a un “dedazo” que viene de la cúpula que a una consulta popular de obradoristas. Para suceder a Vitela en la alcaldía de Gómez Palacio en la próxima administración municipal, el exsubsecretario de Gobierno Manuel Ramos Carrillo también levantó la mano (luego de que no le fue bien en la pasada contienda, donde quiso ser diputado local), aunque igual que doña Leticia Herrera (quien levantó la mano por la gubernatura), sigue sin definir partido que lo abandere. Ambos podrían ir de forma independiente, pues dinero para la campaña sí hay.

*** Y en el municipio de Francisco I. Madero, Coahuila el alcalde morenista, Jonathan Ávalos Rodríguez, pareciera querer instaurar las ‘cantinas del Bienestar’, y no. No se trata de las 4 cantinas que las subagentes, disfrazadas de ‘La Guayaba y la Tostada’, cuentan que son propiedad del munícipe y que se ubican frente a escuelas. Sucede que el presidente de ‘Chávez’ tuvo la idea de bloquear el funcionamiento de las cantinas ejidales (por años operadas en su mayoría por ejidatarios afines a la CNC). El argumento era que no contaban con el permiso mercantil municipal que además la Secretaría del Ayuntamiento se negaba. El alcalde conformó entonces comités del Bienestar afines a Morena, a quienes de antemano sí permitiría la venta de cerveza con su respectivo permiso municipal, conformando algo así como ‘Cantinas del Bienestar’. El Dr. Ávalos Rodríguez también ordenó en contra de sus adversarios decomisos que además el Municipio no estaría facultado a realizar, puesto que es jurisdicción de las autoridades estatales. Los afectados comentan que hasta 100 cartones de cerveza en diferentes locales decomisaba el Municipio, lo que derivó en un bloqueo carretero que duró 5 horas. La pregunta de los sesenta y cuatro mil es: ¿dónde fue a parar toda la cerveza que estuvieron decomisando?