Lerdo vivirá una tarde de toros este sábado

Parches y metales volverán a sonar esta tarde en la plaza de toros Alberto Balderas, de Ciudad Lerdo, donde a partir de las 16:30 horas se celebrará la tradicional corrida de toros del Día de la Revolución, en la que estarán "mano a mano" dos jóvenes matadores mexicanos que vienen por las palmas y el triunfo.

ALTERNANTES

Aunque estaba anunciado en un inicio el rejoneador español, Andy Cartagena, quien debió cancelar su presentación debido a cuestiones burocráticas, la empresa lagunera del Coliseo Centenario no claudicó en su intención de dar toros en la representativa fecha del 20 de noviembre y de manera veloz y eficaz, se dieron a la tarea de encontrar a un sustituto que se encontrara a la altura de la expectación de la conocedora afición local. Por ello, anunciaron que el hidrocálido Juan Pablo Sánchez será el primer espada para esta tarde, alternando con el juvenil torero de dinastía, Fermín Espinoza "Armillita IV", quienes lidiarán un lote de cuatro toros procedentes de la ganadería San Isidro, fundada en 1988, de divisa azul rey, amarillo y rojo.

Juan Pablo Sánchez regresa a "la Plaza del Romance" luego de ser el rotundo e indiscutible triunfador del serial taurino que se ofreció durante el pasado mes de mayo, en el que el diestro nacido en Aguascalientes, le cortó orejas y rabo a "Rul", magnífico toro de la ganadería de Begoña, de Alberto Bailleres, que mereció arrastre lento. Sánchez es un torero hecho y derecho, forjado al calor de las plazas de España, país en donde tomó la alternativa hace ya once años, para iniciar una larga trayectoria que le ha llevado a los más importantes escenarios de América y Europa.

DE DINASTÍA

Fermín Espinoza "Armillita IV" partirá plaza hoy en Lerdo, por primera vez en su vida, por lo que se trata de un compromiso que le hace ilusión y en donde únicamente pasa el triunfo por su mente: "estoy muy contento de presentarme en Lerdo, me siento honrado de poder torear aquí, donde he visto que en festejos anteriores el público ha respondido y han sido corridas exitosas, ojalá entonces que yo pueda tener un debut triunfal", externó en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El joven matador de 27 años de edad, quien tomó la alternativa hace 7 calendarios, admitió que ha venido a La Laguna solamente como espectador taurino, por lo que ahora que se vestirá de luces, tiene firme la ilusión de triunfar y comenzar a escribir su propia historia: "el toreo es mi vida, desde que nací. A mí, nadie me obligó a ser torero, obviamente me habrá influido el ambiente, mi familia, pero a mí nadie me invitó a torear. Hay muchos casos de hijos de matadores, como ejemplo los hijos de mis tíos Manolo y Miguel, que en paz descansen, ellos no son toreros, eligieron otro camino, entonces no es obligatorio, pero yo sí lo tuve claro desde que era un niño, siempre me hizo ilusión y hoy abrazo esta profesión, que es de muchos sacrificios, te juegas la vida cuando el toro sale, pero yo trato de que la gente me vea y escribir mi libro".