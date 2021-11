1.- JURAMENTO HIPOCRATICO: "Juro por Apolo médico y por Asclepio y por Higia y por Panacea y todos los dioses y diosas, poniéndoles por testigos, que cumpliré, según mi capacidad y mi criterio, este juramento y declaración escrita: ,,,,,,,,,Y me serviré, según mi capacidad y mi criterio, del régimen que tienda al beneficio de los enfermos, pero me abstendré de cuanto lleve consigo perjuicio o afán de dañar. Y no daré ninguna droga letal a nadie, aunque me la pidan, ni sugeriré un tal uso, y del mismo modo, tampoco a ninguna mujer daré pesario abortivo, sino que, a lo largo de mi vida, ejerceré mi arte pura y santamente.,,,,,,,

Jose de Jesus

Hoy, 9:42 am

publicado por: Jose de Jesus Martinez Jimenez

2.- La vida no es negociable , no es objeto de derecho a terminar con esta como si fuera un objeto de uso material , la vida humana no solo es natural ,tambien es sobrenatural , implica alma y no solo cuerpo fisico ; ninguna persona puede disponer de la vida de otro pues no le pertenece como si fuera un auto o lo que sea , esta vida natural y sobrenatural solo pertenece al ambito del creador que es Dios en Cristo hecho a semejanza nuestra .

